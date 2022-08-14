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وفاة "وارن بافيت الهند" بعد أيام من إطلاقه أحدث شركة طيران في البلاد

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الملياردير الهندي راكيش جونجهونوالا (رويترز)
الملياردير الهندي راكيش جونجهونوالا (رويترز)
ثروات

وفاة "وارن بافيت الهند" بعد أيام من إطلاقه أحدث شركة طيران في البلاد

يملك صافي ثروة بـ 3.5 مليار دولار مع حيازات كبيرة في أكثر من 30 سهماً هندياً ممتازاً

مومباي - فرانس برس

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توفي ملياردير سوق الأسهم الهندية راكيش جونجهونوالا، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية الهندية لقب "وارن بافيت الهند"، اليوم الأحد، بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه أحدث شركة طيران في البلاد.

ردد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي وصف الرجل البالغ من العمر 62 عامًا بأنه "لا يقهر"، أصداء تقدير كبار المسؤولين الآخرين، وغرد بأن وفاة رجل الأعمال أمر "محزن".

كان أكبر ثيران "دلال ستريت" (وول ستريت مومباي) يملك صافي ثروة بـ 3.5 مليار دولار مع حيازات كبيرة في أكثر من 30 سهماً هندياً ممتازاً.

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استثمر جونجهونوالا 35 مليون دولار في حصة تقدر بنحو 40% في خطوط طيران Akasa Air التي قامت بأول رحلة لها في سوق الطيران المزدحمة في الدولة الآسيوية يوم الأحد الماضي.

وبعد أن جنى أمواله من المراهنة على الأسهم، أثار قرار الدخول في قطاع كثيف رأس المال الدهشة، مع افتقار الملياردير الهندي إلى أي خبرة في صناعة الطيران.

قال جونجهونوالا في حدث صناعي في فبراير: "يتساءل الكثير من الناس عن سبب تأسيس شركة طيران. وبدلاً من الإجابة عن تساؤلاتهم، أقول إنني مستعد للفشل".

وأضاف: "من الأفضل أن تكون قد حاولت وفشلت على أن لا تحاول على الإطلاق.. آمل أن أثبت خطأ الناس. الآن أصبحت مسألة غرور".

من جانبه، قال مودي عنه: "مليء بالحياة، ذكي وحاد البصيرة، يترك وراءه مساهمة لا تمحى في عالم المال".

وكان مكتب جونجهونوالا أكد لوكالة "فرانس برس" أنه توفي صباح الأحد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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