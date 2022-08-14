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3 بنوك إماراتية ترتب قرضاً ضخما لشركة "نخيل" الإماراتية

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105 ملايين درهم لمشروع تسوية \\نخيل جميرا\\ بدبي
نخلة جميرا
عقارات دبي

3 بنوك إماراتية ترتب قرضاً ضخما لشركة "نخيل" الإماراتية

دعوة بنوك عالمية للمشاركة في الصفقة

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة نخيل، الشركة المطورة لجزر دبي الاصطناعية، جمع قرض بنحو 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) لإعادة تمويل الديون القائمة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن الشركة تسعى للحصول على التمويل من مجموعة من المقرضين بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق.

وأضافت المصادر أن البنوك التي ترتب القرض طلبت أيضاً من المقرضين العالميين والإقليميين المشاركة في الصفقة.

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وتتزامن خطط الشركة لجمع الأموال مع انتعاش سوق العقارات في دبي بعد ركود استمر لسنوات.

وارتفعت أسعار العقارات في الإمارة، التي أصبحت ملاذاً للأثرياء من الإغلاقات بسبب فيروس كورونا. كما كان الانكماش الذي قلص أكثر من ثلث قيمة العقارات عامل جذب للمستثمرين العالميين.

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