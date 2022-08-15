أسمنت تبوك للعربية: سنستفيد من طلب مشروع نيوم المقدر بـ6 ملايين طن سنوياً

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك، علي محمد القحطاني، إن تراجع أرباح الشركة في النصف الأول من 2022 يعود إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% نتيجة انخفاض الطلب، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين شركات القطاع، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في السعودية تبلغ 80 مليون طن مقابل حجم طلب لا يتجاوز 55 مليون طن.

وأضاف علي محمد القحطاني في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الأرباح تأثرت بزيادة تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ورسوم استغلال المحاجر بنسبة 40%.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك، إن الأرباح نمت بنسبة 51% في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع لا سيما مع قرب الشركة من مشروع نيوم والنمو التدريجي في الطلب.

وأضاف أنه رغم ارتفاع التكاليف زادت المبيعات بنسبة 7% والأسعار 35%، وهو ما رفع من إيرادات الشركة وعزز الربحية في الربع الثاني من 2022.

وأوضح أن أسمنت الشرقية نجحت لتكون مورداً معتمداً لمشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا، وتحرص على إيجاد الفرص كافة لزيادة الربحية.

وقال القحطاني إنه بحكم موقعنا داخل مشروع نيوم نلاحظ زيادة في الاستهلاك على الأسمنت تدريجيا، ومع حركة المشاريع سوف تكون أسمنت تبوك من أكبر الشركات المستفيدة من المشروع.

وأضاف أن الطلب المتوقع من مشروع نيوم سيتجاوز 5 إلى 6 ملايين طن سنوياً، وسوف تستفيد منه معظم الشركات، لا سيما أن شركات الأسمنت أمامها فرصة سانحة من مشاريع مثل نيوم وأمال والبحر الأحمر ومشروع تطوير جدة ومشاريع الإسكان ومشاريع رؤية 2030 سوف تدعم القطاع.

وأوضح أن كل شركة سيستفيد من تلك المشاريع بنسب متفاوتة وستكون أسمنت تبوك الأفضل في الاستفادة نظراً لموقعها داخل المشروع.

تحوّلت شركة أسمنت تبوك إلى الربحية، لتسجل أرباحا فصلية في الربع الثاني بقيمة 2.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر خلال الربع المماثل من 2021 بنحو مليون ريال.

وأتت الأرباح الفصلية قريبة من التوقعات البالغة 2.6 مليون ريال.