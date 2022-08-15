تسلا تحتفل بالسيارة رقم مليون في الصين.. هذا إجمالي إنتاج الشركة!

صنعت شركة تسلا أكثر من 3 ملايين سيارة، حسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك يوم الأحد. من هذا المجموع، أنتج مصنع تسلا في شنغهاي مليون سيارة، وفقاً لأحدث تغريدة لأغنى رجل في العالم.

وكتب ماسك: "تهانينا لغيغا شنغهاي على صنع السيارة رقم مليون! إجمالي ما أنتجته تسلا تخطى 3 ملايين سيارة".

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ويأتي إعلان ماسك بعد أشهر من عمليات الإغلاق ونقص قطع الغيار في الصين، الأمر الذي هدد إنتاج سيارات تسلا، ويشير إلى أن مصنع تسلا في شنغهاي ينتج عدداً كبيراً من المركبات الجديدة بعد افتتاحه في عام 2018 والسنوات اللاحقة من الاستثمار.

كما يأتي الإنجاز الأخير لإنتاج السيارات التي احتفل بها ماسك يوم الأحد بعد أن ارتفعت تسليمات تسلا، وهي أقرب تقدير تقريبي للمبيعات، في الأرباع الأخيرة. وفي يوليو، قالت تسلا إنها سلمت 254695 سيارة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 26.5% على أساس سنوي.

ولكن هذا الإنجاز يسلط الضوء أيضاً على كيفية مقارنة تسلا الصغيرة بعمالقة السيارات. فعلى سبيل المثال، سلمت تويوتا أكثر من 10 ملايين سيارة في عام 2021 وحده. قالت تسلا في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لزيادة تسليمات السيارات بنسبة 50% سنوياً.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022

وبالإضافة إلى مصنعها في شنغهاي، تنتج تسلا السيارات في المصانع في فريمونت، كاليفورنيا. وأوستن، تكساس؛ وبالقرب من برلين في ألمانيا. وقال ماسك في يوليو، إن مصنع فريمونت، الأول للشركة، أنتج مليوني سيارة.

انخفض سهم تسلا بنسبة 25% تقريباً في عام 2022 حيث كان المستثمرون يعيدون تقييم الشركات سريعة النمو في مواجهة مخاوف التضخم والاقتصاد الكلي. كما باع ماسك أكثر من 7 ملايين سهم في تسلا الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 6.88 مليار دولار.