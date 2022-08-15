رئيس "ديوا" للعربية: لم نتأثر بارتفاع أسعار الوقود وننتج 10% من الطاقة الشمسية

قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" سعيد محمد الطاير، إن الشركة لم تتأثر بارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وأشار الطاير في مقابلة مع "العربية" إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون له مخاطر على مديونية الشركة.

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وذكر أن "ديوا" مرتبطة بعقود طويلة الأجل تجنبها تداعيات تقلب الأسعار.

وأفاد الطاير أن نسبة صافي ديون "ديوا" إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب تصل إلى 2.1 مرة، موضحا أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر على مديونية الشركة.

وبين الطاير أن هناك ارتفاعا في الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من العام 2022، قياسا على نفس الفترة قبل عام.

وكشف أن الطلب على الطاقة وصل إلى 23 تيروات ساعة في النصف الأول، مقارنة مع 21.9 تيروات ساعة في النصف الأول من 2021، مشيرا إلى إنتاج 10% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وبالنسبة لقطاع المياه، أشار الطاير، إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 6.4%، مضيفا: "يعني ذلك أن هناك نموا في الطاقة والمياه".

وأشار إلى أن "ديوا" تدرس جميع الجوانب الخاصة وكافة الخيارات المتاحة في اكتتاب شركة "إمباور"، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب.