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روتين صباحي مزعج.. إيلون ماسك يحاول التخلص من هذه العادة!

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إيلون ماسك (أ ف ب)
إيلون ماسك
إيلون ماسك

روتين صباحي مزعج.. إيلون ماسك يحاول التخلص من هذه العادة!

أدير سبيس إكس وتسلا لذلك عادة ما يكون هناك مستجدات طارئة

دبي - العربية.نت

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على الرغم من كونه مليارديراً ولديه خطط لاستعمار المريخ، إلا أن لدى إيلون ماسك أهدافا يومية أكثر بساطة.

قال الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في مقابلة حديثة مع Full Send Podcast، إنه يفحص هاتفه أول شيء في الصباح، وهو ما يعتقد أنه قد يكون ضاراً بصحته.

ووصف ماسك سلوكه الصباحي بالعادة السيئة، والتي أتشارك فيها مع الكثير من الناس - وهي فحص هاتفي على الفور [في الصباح].

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وقال ماسك، الذي أخبر مجلة "أوتو بيلد" الألمانية للسيارات سابقاً أنه يقضي أول 30 دقيقة من كل يوم في فحص رسائل البريد الإلكتروني، إنه يريد الآن استبدال هذه العادة بممارسة الرياضة.

وأضاف: "أنا بحاجة إلى التمرين وأن أكون في حالة أفضل. لذا، سأنتقل من النظر إلى هاتفي على الفور بمجرد استيقاظي إلى ممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم سأنظر إلى هاتفي".

ووفقاً لنتائج دراسة أجرتها IDC Research، فإن ما يقرب من 80% من مستخدمي الهواتف الذكية يفحصون هواتفهم خلال أول 15 دقيقة من الاستيقاظ.

ومن المرجح أن يكون روتين استبداله أكثر صحة، إذ تشير الأبحاث إلى أن التمارين الصباحية والمبكرة قد تحسن الإنتاجية أيضاً. وفي عام 2019، وجدت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن التمارين الصباحية المعتدلة اليومية تحسن الذاكرة قصيرة المدى لدى المشاركين، والانتباه، واتخاذ القرار.

وقال ماسك، الذي ينام عادة حوالي الساعة 3 صباحاً ويستيقظ بحلول الساعة 9:30 صباحاً، إن عادته على الهاتف الذكي ولدت إلى حد ما من القلق.

وقال في البودكاست: "أدير سبيس إكس وتسلا، لذلك عادة ما يكون هناك مستجدات طارئة حدثت بين عشية وضحاها".

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