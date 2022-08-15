"أكوا باور" للعربية: نعتزم اقتراض أكثر من 40 مليار ريال لتمويل مشاريع ضخمة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، في لقاء مع "العربية" أن الشركة تتمتع ببعض الحماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة، لأنها تقترض بنسب فائدة ثابتة على فترات طويلة.

وقال إن الشركة لديها بعض الانكشاف على صكوك بقيمة 3 مليارات ريال.

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وأوضح بادماناثان أن صافي المديونية بلغ 8 مليارات ريال، مشيراً إلى أن الشركة تنوي اقتراض أكثر من 40 مليار ريال، لتمويل مشاريعها الضخمة والتوسع في أسواق واعدة جديدة مثل أوزبكستان وأذربيجان في مجالات الطاقة النظيفة.

ولفت رئيس أكوا باور إلى أن لدى الشركة نحو 7.1 مليار من النقد في ميزانيتها، لافتا إلى أن المملكة هي أكبر الأسواق بالنسبة للشركة وأكثرها صلابة.

وقد نمت أرباح أكوا باور في الربع الثاني بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 390 مليون ريال، فيما نمت الأرباح بنسبة 21% في النصف الأول على أساس سنوي إلى 541.7 مليون ريال.