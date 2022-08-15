"غلوبال فينتشرز" للعريبة: تطوير مجمع التحرير سيستغرق 31 شهرا

وقعت شركة "كايرو هاوس"، الممثلة لتحالف شركات أميركية عقودا مع عدد من الشركات للإعلان عن بدء العمل في شروع إعادة تأهيل مجمع التحرير.

ويضم التحالف مجموعة "غلوبال فينتشرز" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العتيبة للاستثمار".

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ويقدر حجم الاستثمارات في المشروع 200 مليون دولار، وتهدف خطة التطوير لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقي فاخر.

وقال الشريك المؤسس في "غلوبال فينتشرز" راندال لانجر، إن تطوير مجمع التحرير سيستغرق 31 شهرا باستثمارات 200 مليون دولار.

وأضاف لانجر في مقابلة مع "العربية"، أنه سيتم إجراء تعديلات على مبنى التحرير بالاتفاق مع الحكومة المصرية، مضيفا أن هذه التعديلات لا تمس أهمية المبنى التاريخية.

وذكر لانجر: "إننا بانتظار الموافقة النهائية.. وخطة التطوير التي وضعنها في نوفمبر الماضي تسير على الطريق المرسوم لها وهي تحويل المبنى لتقديم خدمات فندقية بالإضافة إلى خدمات الطعام والشراب، بالإضافة إلى منصة على السطح".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين محمد كامل: "وقعنا عقد المقاول العام لمشروع إعادة تأهيل مجمع التحرير وسنوقع عقودا جديدة في مصر خلال الشهور المقبلة".

وذكر كامل، في مقابلة مع "العربية"، أن مشروع تطوير مجمع التحرير مختلف عن المشاريع التقليدية، ويأتي ضمن خطة الدولة لإعادة استغلال أصولها العقارية.