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أكبر شركة في العالم تحدد نظام العمل الجديد لموظفيها بداية من سبتمبر

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أبل (آيستوك)
شركة أبل
أبل

أكبر شركة في العالم تحدد نظام العمل الجديد لموظفيها بداية من سبتمبر

أبل تستدعي موظفيها للعمل من المكتب 3 أيام أسبوعياً

دبي - العربية.نت

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استدعت شركة أبل موظفيها في مقاطعة سانتا كلارا بالقرب من مقر الشركة في كاليفورنيا للعودة للعمل من المكتب بدءاً من سبتمبر، حيث من المتوقع أن يعملوا 3 أيام أسبوعياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، و"CNBC"، و"The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيُطلب من موظفي أبل الذهاب إلى مكاتبهم يومي الثلاثاء والخميس. فيما ستختار الفرق الفردية يوماً ثالثاً إضافياً للعمل الشخصي.

وتعد هذه الخطوة علامة على أن أبل لا تزال ملتزمة بالعمل الشخصي، إذ لطالما ركزت ثقافة أبل بشدة على الاجتماعات والعروض التوضيحية الشخصية، كما أنها تطور وتبيع الأجهزة، الأمر الذي يتطلب حضور الموظفين فعلياً.

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وخلال الصيف، كان موظفو أبل يعملون من مكاتبهم يومين في الأسبوع. كانت شركة أبل تخطط للانتقال إلى نظام يعمل فيه الموظفون من المكتب 3 أيام في الأسبوع في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤخر الخطوة في مايو، مشيرة إلى ارتفاع حالات كوفيد.

وقال رئيس البرامج في شركة أبل، كريج فيديريغي، إن سبتمبر سيكون "البداية الحقيقية" لطيار العمل الهجين من أبل في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، وفقاً لموقع The Verge.

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