صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصصاً في شركات أميركية كبرى

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حصص أقلية في سلسلة من الشركات الأميركية الكبرى بما في ذلك ألفابت وجي بي مورغان وAmerican Tower Corporation وأمازون وزووم، وفقًا لإيداع تنظيمي.

وكشف الصندوق عن حصص بقيمة 464 مليون دولار في ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، و433.6 مليون دولار في JPMorgan Chase، و507 ملايين دولار في Zoom، حسب ما أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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ويبني الصندوق الحكومي محفظة استثمارات دولية بينما يستثمر أيضًا محليًا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، ويمتلك أصولاً تحت الإدارة تقدر بنحو 620 مليار دولار.

وبنهاية الربع الثاني، تراجعت حيازات الصندوق في الأسهم الأميركية المدرجة بنسبة 7.1% لتصل إلى 40.7 مليار دولار، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

وتم رفع حصته في Meta Platforms إلى 2.9 مليون سهم من حوالي 418000 سهم عن طريق شراء أسهم بقيمة 474 مليون دولار.

وكشفت البيانات ضم الصندوق 16 شركة جديدة لقائمة استثماراته تضمن 4.7 مليون سهم في شركة زووم بقيمة 507.2 مليون دولار تمثل 1.9% من أسهم الشركة، و1.04 مليون سهم في شركة كوستكو هولسيل كورب Costco Wholesale Corp بقيمة 496.8 مليون دولار.

كما شملت حيازات الصندوق الجديدة 6.37 مليون سهم في شركة نيتكسترا إنيرجي بقيمة 493.3 مليون دولار، 6.31 مليون سهم في شركة ستاربكس بقيمة 482.3 مليون دولار.

واشترى الصندوق أسهما في شركات "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"بلاك روك" و"هوم ديبوت" و"سيلزفورس".

كما اشترى الصندوق أسهما بقيمة 493 مليون دولار في "باي بال" ما رفع حصته إلى 7.1 مليون سهم من 910.929، واستثمر 432 مليون دولار في أمازون، مما رفع حصته إلى أكثر من 4 ملايين سهم، وأسهما بقيمة 1.94 مليار دولار في Electronic Arts، مما رفع حصته إلى أكثر من 16 مليون سهم.

واستثمر 646 مليون دولار في Air Products and Chemicals، لترتفع الحصة إلى 2.7 مليون سهم.

وخفض صندوق الاستثمارات العامة حيازته من شركة واحدة هي "فيزا" بنسبة 23% لتصل ملكيته إلى 1.1 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.