في خطوة غير مسبوقة.. عمالقة التكنولوجيا الصينيون يشاركون خوارزمياتهم الثمينة

تبادل عمالقة التكنولوجيا الصينيون تفاصيل خوارزمياتهم الثمينة مع المنظمين في البلاد في خطوة غير مسبوقة، حيث تبحث بكين عن مزيد من الرقابة على قطاع الإنترنت المحلي.

وأصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين CAC، وهي واحدة من أقوى الهيئات التنظيمية في البلاد، قائمة يوم الجمعة تضم 30 خوارزمية إلى جانب وصف موجز للغرض منها من شركات من بينها شركة التجارة الإلكترونية علي بابا وعملاق الألعاب تينسنت.

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يأتي ذلك بعد أن أصدرت الصين قانوناً في مارس ينظم الطريقة التي تستخدم بها شركات التكنولوجيا خوارزميات الترشيح والتوصية. وتتضمن القواعد السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في خوارزميات التوصية، بالإضافة إلى مطالبة الشركات بالحصول على ترخيص لتقديم خدمات إخبارية.

وتعد الخوارزميات الخلطة السرية وراء نجاح العديد من شركات التكنولوجيا في الصين، إذ يمكن استخدامها لاستهداف المستخدمين بمنتجات أو مقاطع فيديو بناءً على معلومات حول هذا العميل.

ولكن خلال العامين الماضيين تقريباً، شددت بكين اللوائح التنظيمية لقطاع التكنولوجيا في الصين في مجالات من حماية البيانات إلى مكافحة الاحتكار في محاولة لكبح جماح قوة الشركات العملاقة في البلاد التي نمت، دون عوائق إلى حد كبير، على مدى بضع سنوات.

ويتطلب القانون الذي صدر في مارس أيضاً من الشركات تقديم تفاصيل الخوارزميات إلى منظم الفضاء الإلكتروني.

ولم تكن التفاصيل واضحة أكثر في الإيداع العام. على سبيل المثال، تُستخدم الخوارزمية التي أنشأتها بايت دانس، لتطبيق Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، للتوصية بالرسومات ومقاطع الفيديو والمنتجات والخدمات التي قد تهم المستخدمين من خلال البيانات السلوكية مثل النقرات والإعجابات، وفقاً لإيداع CAC.

وتُستخدم الخوارزمية الخاصة بـ Taobao، وهو سوق علي بابا الصيني، للتوصية بالمحتوى على الصفحة الرئيسية وأجزاء أخرى من التطبيق من خلال بيانات البحث التاريخية للمستخدم.

في حين أن الملفات العامة من CAC تبقي الأمور موجزة، فمن غير الواضح مدى البصيرة التي يمتلكها المنظم في الأعمال الداخلية وراء الخوارزميات من شركات التكنولوجيا.

وتحركت الصين لإنشاء نظام تسجيل للخوارزميات غير مسبوق. لم تقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الآن أي شيء مثل القانون الذي شوهد في الصين، على الرغم من أن المشرعين الأوروبيين يناقشون حالياً قواعد حول استخدام الذكاء الاصطناعي.