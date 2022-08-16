أفضل وقت لـ حجز تذاكر الطيران؟.. خبراء السفر يقدمون نصائح هامة

على الرغم من أن إجازات رأس السنة ما زالت بعيدة، إلا أن الوقت حان للبدء في التفكير بحجز رحلة الطيران الخاصة بك من الآن. إذ يميل المسافرون الذين يقتنون التذاكر قبل أشهر إلى الحصول على ميزة على أولئك الذين ينتظرون حتى موعد قريب.

قال خبير السفر الأميركي في منصة الحجز Skyscanner، مارك كروس: "ترتبط أسعار تذاكر الطيران بالعرض والطلب، وتكون الأسعار دائماً أرخص عندما يكون هناك المزيد من المقاعد المتاحة". ومع امتلاء المقاعد، ترتفع الأسعار.

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بدوره، قال مؤسس Scott's Cheap Flights، سكوت كيز: "حجز الرحلات الجوية يشبه شراء معاطف الشتاء في الصيف".

سبتمبر هو الوقت الأنسب

قال المتحدث باسم غوغل، كريج إيوير، إنه بالنظر إلى بيانات Google Flights، تميل أسعار تذاكر الطيران إلى الانخفاض قبل حوالي 3 أشهر من العطلة. وهذا يعني أنه بالنسبة للسفر في أواخر شهر ديسمبر، "يكون النصف الثاني من شهر سبتمبر وقتاً جيداً للنظر في خياراتك وإعداد تنبيهات لتتبع الأسعار".

دعمت بيانات من Priceline هذا الاستنتاج، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، بريت كيلر، إنه في السنوات السابقة، كانت أسعار تذاكر الطيران هي الأقل تكلفة في سبتمبر وأكتوبر، لذلك يوصي المتسوقين بحجز رحلات السفر في الخريف.

فيما قال كبير الاقتصاديين في تطبيق حجز السفر هوبر، هايلي بيرج، إن طلب المسافرين يتضاءل بعد ذروة أشهر الإجازات في مايو ويونيو ويوليو. وفي أكتوبر ونوفمبر، عندما يحول الناس انتباههم من الإجازات الصيفية إلى خطط الشتاء، ستعود أسعار السفر للعطلات للارتفاع مع الطلب.

بدوره، نصح خبير السفر ومضيف البودكاست "All the Hacks"، كريس هتشينز، بأنه يمكنك تحسين فرصك في الحصول على صفقة إذا دفعت بالنقاط أو الأميال. حتى عندما ترتفع الأسعار النقدية في اللحظة الأخيرة بشكل كبير، وقال هتشينز، إن معظم شركات الطيران "غالباً ما تخفض أسعارها بصورة كبيرة عند الدفع بالأميال في محاولة لملء طائراتها قبل الإقلاع".

أسعار السفر

يتوقع بيرج أن تكون أسعار تذاكر العطلات الإجمالية أعلى من مستويات العام 2019، بين 25% للرحلات الداخلية، و16% للرحلات الدولية.

وهو ما أكده المدير العام للسفر في شركة Snapcommerce للسفر والتجارة الإلكترونية، كليم باسون: "يمكننا أن نكون على يقين من أن الطلب على السفر في العطلات خلال العام 2022 سيتجاوز ما كان عليه في 2019".

كيف أجد الصفقات؟

أفضل رهان للعثور على تذكرة سفر مناسبة للعطلات هو السماح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بالقيام بذلك نيابة عنك.

ابدأ في تتبع الأسعار لمساراتك التي تريدها عن طريق تعيين تنبيهات الأسعار. ستظهر لك عندما تنخفض الأسعار وترتفع، وتحلل ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أم منخفضة أم قياسية.

تذكر أن أسعار التذاكر يمكن أن تتغير حتى 130 مرة قبل الإقلاع الفعلي للرحلة، لذا فإن مجرد زيادتها يوماً ما لا يعني أنها لن تنخفض مرة أخرى.

على سبيل المثال، يمكن لشركات الطيران إضافة رحلات طيران لمطابقة الطلب على المسارات المزدحمة.