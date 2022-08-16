7 أمور تجب معرفتها قبل شراء سيارة كهربائية

ظهرت السيارات الكهربائية منذ تسعينيات القرن الماضي؛ ومع ذلك لم تنتشر بهذه الصورة في سوق السيارات حتى العام 2010. وبينما تحتدم المعركة بين السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنزين، يتحول المزيد من المستهلكين إلى المركبات الكهربائية، خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار الوقود.

وسواء كنت ترغب في شراء سيارة تسلا أو أي من خيارات السيارات الكهربائية الأخرى الشائعة وذات الأسعار المعقولة، فهناك العديد من الإيجابيات لامتلاك سيارة كهربائية. إلا أن المشتري يجب أن يكون على علم بكافة الحقائق حول هذا المنتج.

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إليك أهم 7 أمور يجب أن تعرفها قبل اقتناء سيارة كهربائية، وفقاً لما ذكره موقع "screenrant".

البطاريات

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل سيارة تسلا تتفوق على المنافسين هو البطاريات وسلسلة إمداد البطاريات. من خلال التصنيع المبتكر، والحد من النفايات، واقتصاد المبيعات، تستمر تكلفة إنتاج البطاريات في تسلا في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بطاريات تسلا الأفضل بسبب الخلايا التي توفرها شريكتها في البطاريات (باناسونيك).

وبينما يحاول صانعو السيارات الآخرون مواكبة ذلك، تواصل تسلا التطلع إلى المستقبل من خلال التحسين المستمر لحزم البطاريات وكيميائها. وعلى الرغم من وجود مشكلات في البطاريات المحمومة في بعض الأحيان، فإن نظام التبريد مُحسَّن جيداً ويستخدم سائل تبريد جليكول مما يجعل ارتفاع درجة الحرارة أمراً نادراً لدرجة أن الشحن عند المستويات الموصى بها والقيادة بشكل طبيعي من شأنه أن يقلل من فرص ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل كبير.

طراز تسلا 3 الأكثر احتفاظاً بالقيمة

شيء واحد يجب تذكره هو أن السيارات الكهربائية تُستهلك أكثر من السيارات التي تعمل بالبنزين بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، مقدار الضرائب المدفوعة، بما في ذلك الحوافز الفيدرالية وحوافز الدولة الإضافية لشراء سيارة كهربائية. ثانياً، تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بوتيرة سريعة بحيث تصبح تقنية العشر سنوات وحتى الخمس سنوات بالية.

ومن بين أفضل 8 سيارات كهربائية في السوق، فإن أفضل 3 سيارات تحتفظ بقيمتها لفترة أطول جميعها من إنتاج تسلا. ويتراوح معدل الإهلاك خلال 3 سنوات بين 33-60% في السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن طراز تسلا 3 ينخفض فقط بنسبة تبلغ 10.2%. وهذا يتصدر أبناء عمومته، سلسلة X وS ويتفوق بسهولة على شيفروليه بولت، وهيونداي أيونيك إلكتريك، وكيا سول إي في.

السيارات الكهربائية بها مشاكل

لدى جميع السيارات الكهربائية مشاكل بما فيها تسلا، والتي ارتبط اسمها كثيراً بالمشكلات المتعلقة بقدرات السائق الآلي وتعديل التحكم في القيادة، وفقدان الطاقة من حين لآخر، وعدم القدرة على السحب، ونظام التوجيه المعطل، والبطارية المتهالكة قبل الأوان.

ولكن هذه المشاكل نادرة وغالباً ما تكون على أساس فردي، فيما تعمل الشركات على تحسين برامجها وبنائها، علاوة على ذلك تواصل تحسين قدرات السائق الآلي.

بطاريات السيارات الكهربائية تدوم لفترة أطول

يعد عمر البطارية أفضل المواصفات في الهاتف، ومؤخراً، انضمت السيارات الكهربائية أيضاً لهذا الاتجاه. إذ تحمل غالبية السيارات الكهربائية بطارية ليثيوم أيون تمنح السيارة الطاقة بدلاً من البنزين. وتم تصميم خلايا البطارية هذه لفترة طويلة.

وفي حين أن معظم الشركات المصنعة تضمن عمل البطاريات لمدة 8 سنوات على الأقل، فإن متوسط عمر بطارية السيارات الكهربائية يبلغ حوالي 17 عاماً.

ويعتمد عمر البطارية على عادات الشحن والسرعة وعادات القيادة ومكان تخزين السيارة والعديد من التفاصيل الصغيرة الأخرى.

مخاوف الطقس والشحن

في حين أن الإجماع الشائع هو أن سيارات تسلا سريعة، وتتعامل بشكل جيد وأنيق بشكل عام، إلا أن لها سلبيات مثل أي سيارة أخرى. أولاً، لا تؤدي سيارة تسلا أفضل أداء في المناخ البارد. كما تستنزف البطارية بوتيرة أسرع في الطقس البارد، وتستغرق السيارة وقتاً أطول للتسخين. كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الشحن، وهو واحد من أكبر عيوب امتلاك سيارة تسلا. وعلى عكس محطات الوقود الموجودة في كل ركن من أركان العالم تقريباً، فإن محطات الشحن قليلة جداً وتتواجد غالباً في وسط المدن.

في المقابل، ومع استمرار ارتفاع شعبية السيارات الكهربائية، ستزداد كذلك البنية التحتية للشحن.

متوسط عمر السيارة الكهربائية

هناك عدد كبير من العوامل عند تقدير عمر السيارة الكهربائية. إذ يمكن أن تتآكل الأجزاء المختلفة من السيارة بمعدل مختلف، ويمكن أن يختلف عدد الأميال المقطوعة بشكل كبير، وتلعب الصيانة الشاملة للسيارة دوراً في عمر السيارة الكهربائية. ونظراً لأن السيارات الكهربائية هي الأحدث في سوق السيارات، لا يزال يتم جمع البيانات حول عمرها. ومع ذلك، فإن هناك سيارات كهربائية قطعت أكثر من 600 ألف كم إلى الآن.

الحمولة ومشاكل التحديث

يرتبط مدى السيارات الكهربائية بالوزن المحمول داخل السيارة، وليس فقط بالقوة، إذ سوف تستنزف البطارية بسرعة مع الوزن الإضافي للقطر.

على الجانب الآخر، قد تعاني السيارات الكهربائية التي تقوم بالحصول على تحديث للبرمجيات أونلاين من أخطاء محبطة، خاصة في السيارات التي تقوم بتحديث برامجها بشكل روتيني.