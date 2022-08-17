المالية السعودية للعربية: مستمرون بسياسة سقف أسعار البنزين على المدى المتوسط
الالتزام بسقف لأسعار البنزين ساعد في السيطرة على التضخم في المملكة
قال وكيل وزارة المالية السعودية للسياسات المالية الكلية ثامر الجارد، إن اعتراض المملكة على مقترح صندوق النقد الدولي برفع سقف أسعار البنزين، يأتي وفق سياسة تتبعها الحكومة والآن نرى أثرها على خفض مستويات التضخم.
وأضاف الجارد في مقابلة مع "العربية"، أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تعبر عن رأيها الفني في السياسات التي تتبعها الدول وتجري تقييماتها بشكل سنوي.
وأفاد بأن التضخم العالمي تجاوز 8% في عديد من الدول بينما مازال عند معدلات 2.3% في السعودية، مما يعكس نجاح سياسات المملكة في هذا الشأن.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحكومة السعودية مستمرة في تطبيق سقف لأسعار البنزين على المدى المتوسط.
وأورد الجارد، بأن الحكومة أعلنت مطلع يوليو الماضي عن تقديم دعم إضافي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها تحديدا 10 مليارات لحساب المواطن والضمان الاجتماعي.
وكشف أن الوزارة ستقوم بنشر تقديرات محددة للأداء الاقتصادية للعام الحالي في نهاية الربع الثالث، متوقعا أن يكون مستوى التضخم أقل مما قدره صندوق النقد الدولي.
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