شركة طاقة نووية تابعة لـ "بيل غيتس" تجمع تمويلات بـ 750 مليون دولار

أعلنت شركة تيرا باور TerraPower للابتكار النووي التابعة لبيل غيتس، عن حصولها على 750 مليون دولار من التمويلات الجديدة.

وشارك في قيادة التمويل غيتس وشركة SK. وفيما يعد غيتس هو مؤسس تيرا باور ورئيس مجلس إدارتها، فإن SK أحد أكبر مزودي الطاقة في كوريا الجنوبية، استثمرت 250 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وستُستخدم الأموال لتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية والابتكارات في الطب النووي، وفقاً لبيان صادر عن شركة تيرا باور.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور، كريس ليفيسك، في بيان: "سواء كان الأمر يتعلق بمعالجة تغير المناخ باستخدام الطاقة النووية المتقدمة الخالية من الكربون، أو مكافحة السرطان بالنظائر النووية، فإن فريقنا ينشر حلولاً تكنولوجية وتجذب أنظار المستثمرين في جميع أنحاء العالم".

وتشهد الطاقة النووية نهضة لأن الطاقة التي تولدها المفاعلات النووية لا تطلق الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ. ومع ذلك، هناك نفايات نووية طويلة الأمد يجب تخزينها بعناية.

ما الذي تعمل عليه تيرا باور؟

تعمل تيرا باور مع GE Hitachi Nuclear Energy، أحد أقسام شركة جنرال إلكتريك، لتسويق نظام Natrium. يتضمن مفاعلاً أصغر من المفاعلات التقليدية المستخدمة في الولايات المتحدة ونظام تخزين طاقة الملح المصهور الذي يسمح للمفاعل الدقيق بزيادة إنتاجه من الطاقة لفترات قصيرة من الوقت حسب الحاجة.

وتعمل تيرا باور حالياً لإثبات تقنية مفاعل Natrium في محطة فحم ستوقف العمل قريباً في وايومنغ. المشروع عبارة عن تعاون مع الحكومة الفيدرالية كجزء من برنامج عرض المفاعل المتقدم (ARDP) التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

كما تسعى تيرا باور أيضاً إلى تسويق نوع من تقنية مفاعل الملح المصهور التي يمكن استخدامها لتوفير طاقة خالية من الكربون للعمليات الصناعية الثقيلة، مثل محطات معالجة المياه والمعالجات الكيميائية ومستخدمي الصناعات الثقيلة. وتقوم الشركة ببناء مفاعل الموجة المتنقلة، والذي تقول إنه سيستخدم اليورانيوم المستخرج بكفاءة أكبر 30 مرة ويقلل بشكل كبير من النفايات النووية.

وتأمل الشركة أيضاً في المساعدة في علاج السرطان من خلال برنامج نظائر تيرا باور.

ويمكن استخدام كميات صغيرة من المواد المشعة قليلاً للمساعدة في علاج بعض أنواع السرطان. إذ يمكن استخدام أحد هذه المواد المشعة، الأكتينيوم 225، للمساعدة في علاج سرطان البروستاتا، وسرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الجلد وأنواع أخرى من السرطان. كما تعمل تيرا باور على الابتكار في عملية استخراج Thorium-229، وهو ضروري لتكوين ذرة أكتينيوم 225، من مصادر اليورانيوم 233 التي تديرها وزارة الطاقة.

إذ ليس هناك ما يكفي من Actinium-225 في الوقت الحالي لتلبية الطلب، لذلك تقول تيرا باور إنها ستستخدم "وصولها الفريد" إلى Actinium-225 لجلب النظير إلى مجتمع المستحضرات الصيدلانية.