كيف تتفاعل الأسهم الأميركية مع الحديث عن ضرائب جديدة؟

كشف تقرير حديث أن أقوى جماعة ضغط في الولايات المتحدة ليست من المعجبين بحزمة الرعاية الصحية والمناخ التاريخية، ضمن قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن.

وقالت المجموعة في بيان قبل فترة وجيزة من تمرير هذا الإجراء من قبل مجلس الشيوخ: "تعارض بيزنس راوند تيبل قانون خفض التضخم الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، أحكامًا ضريبية من شأنها تقويض النمو الاقتصادي الأميركي والقدرة التنافسية".

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لكن التحليلات التي أجرتها مؤسسات وول ستريت والتي نُشرت الأسبوع الماضي، وجدت أن التأثير على أرباح الشركات من المحتمل أن يكون محدودًا على الرغم من أن بعض القطاعات قد تتأثر أكثر من غيرها.

فالشرطان موضع التركيز هما ضريبة الشركات بنسبة 15% كحد أدنى وضريبة بنسبة 1% على إعادة شراء الأسهم، مما سيساعد في دفع تكاليف الاستثمارات المناخية.

وزعمت المجموعة أن الحد الأدنى من الضرائب، على وجه الخصوص، من شأنه "كبح الاستثمار المحلي عندما تكون هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار لتحفيز الانتعاش القوي".

يقول الاستراتيجيون في "سيتي بنك"، إن "وجهة نظرهم العامة هي أن الضرائب المرتفعة هي عامل مثبط للنشاط الاقتصادي". ومع ذلك، بمجرد أن يتعمقوا في أي شركات تابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستتأثر بمعدل الضريبة الجدي، خلصوا إلى أنه سيكون له تأثير محايد على الأرباح الإجمالية، وأن التباطؤ الاقتصادي والاحتياطي الفيدرالي أكثر صلة بالتوقعات".

ووجد المحللون أن 358 شركة في المؤشر تجني أموالًا كافية للخضوع للحد الأدنى من الضرائب، والتي من المتوقع أن تجمع أكثر من 220 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم فرض ضرائب على 50 فقط أقل من معدل 15% في عام 2023. وسيؤدي تطبيق الحد الأدنى الجديد إلى تقليل أرباحهم بنحو 0.4% خلال العام المقبل، وفقًا للتوقعات الحالية.

وبالنظر إلى عمليات إعادة شراء الأسهم لعام 2021، وجد "سيتي بنك"، أن ضريبة 1% كانت ستخفض أرباح أسهم شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% فقط.

في الوقت نفسه، قال فريق في "غولدمان ساكس"، إن ضريبة إعادة الشراء والضريبة الدنيا على الشركات ستخفض أرباح السهم العام المقبل بين شركات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% فقط.

وهذا لا يعني أن الشركات الفردية لن تضطر إلى التعامل مع العواقب. حيث وجدت "موجيز إنفستورز سيرفيس"، أن 9% من الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة "يمكن أن تتوقع دفع ضرائب نقدية أعلى بموجب الفاتورة" ، وأن منتجي النفط والغاز وصناع البرمجيات وأشباه الموصلات "سيتأثرون أكثر من غيرهم".

وقال المحللون: "سيكون لهذه الضريبة أكبر الآثار السلبية على الشركات الكبيرة والمتنامية التي لم تصل إلا مؤخرًا إلى حد الدخل".

وسيكون للضريبة على إعادة شراء الأسهم تأثير على شركات النفط والغاز أيضًا. أشارت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إلى أنه على الرغم من أن تنفيذها "من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على حجم عمليات إعادة شراء الأسهم، إلا أنها قد تكون مصدرًا مهمًا للإيرادات الضريبية خلال العامين المقبلين".

فيما وجدت مؤسسة الضرائب في تحليلها، أن قطاع العقارات يواجه أيضًا ارتفاعًا حادًا في الضرائب كنسبة من دخله. ومع ذلك، وجد مركز الأبحاث أن متوسط ضريبة دخل الشركات الفعالة في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 19.3% في عام 2023 من 18.7% حاليًا بسبب قانون الحد من التضخم. وهذه زيادة هامشية إلى حد ما، على الرغم من أنها قد تساعد في إحياء المفاوضات بشأن الحد الأدنى من ضريبة الشركات العالمية.