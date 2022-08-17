"أنغامي": 80% من الدخل يأتي من الاشتراكات ونستحوذ على 58% من السوق العربية

حققت منصة "أنغامي" نمواً في الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 21 مليون دولار.

وارتفع عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة بنسبة 41٪ إلى 1.3 مليون مشترك، إثر ارتفاع معدلات انتقال المشتركين من نظام الاشتراكات المدعومة بالإعلانات إلى نظام الاشتراكات المدفوعة.

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يُشار إلى أن حصة استخدام المحتوى العربي في النصف الأول تقارب 60٪ من إجمالي محتوى أنغامي، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أنغامي"، إن النصف الأول من العام شهد أداءً جيداً جداً في انعكاس لاستراتيجية التركيز على المحتوى العربي.

وأضاف أن "أنغامي" تنتقل من كونها منصة للاستماع الموسيقي إلى منصة ترفيه تركز على المحتوى العربي. وقال: "كان لنا العديد من المبادرات التي أعلنا عنها والتي تركز على الثقافة العربية وهو ما انعكس على أدائنا، منها مشاريع على صعيد المحتوى العربي مثل الشراكة مع تطبيق 'وجيز' الذي يوفر كتباً صوتية موجزة، والاستحواذ على شركة للحفلات وشراكات أخرى مثل الشراكة مع عمرو دياب ومجموعة إم بي سي وتوفير محتوى روتانا على المنصة".

كما لفت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" أنغام ي"، إلى أن المنصة تركز على وجود اشتراكات مدفوعة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى يُخلق تعلق بين المستخدم والمنصة، مما يجعلنا نعتمد على إيرادات الإعلانات".

وأوضح أن 80% من الدخل أتى من الاشتراكات فيما شكلت الإعلانات 20%، و"نحاول خلق نمو في الجانبين"، مشيراً إلى وجود أكثر من 19 مليون مستخدم نشط على المنصة.

وقال مارون إن سعر سهم "أنغامي" حالياً عند حوالي 3 دولارات بتقييم عند نحو 80 مليون دولار، مضيفاً أن أسهم "أنغامي" تأثرت بأوضاع الأسواق العالمية السائدة، " لك ننا نركز على الأداء ونتوقع أن ينعكس أداء أفضل مع نهاية السنة على سعر السهم".

لجهة الحصة السوقية، قال إن "أنغامي" تستحوذ على حوالي 58% من سوق المنطقة، وأضاف: "المحتوى الحصري مع التركيز على المحتوى العربي أو المحتوى الذي ننتجه يجع لنا سباقين من حيث حجم المحتوى وطريقة تقديمه بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي ولدينا حجم هائل من البيانات تساعدنا على تقديم خدمة أف ضل".