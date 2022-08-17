"مكة للإنشاء" للعربية: المخصصات قلصت الأرباح بـ4 ملايين ريال

قال عضو مجلس إدارة مكة للإنشاء والتعمير، زياد البسام، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المخصصات أثرت على أرباح الشركة في النصف الأول من 2022.

وأضاف "الأرباح التي كانت معلنة في النصف الأول 86 مليون ريال، وبعد الإعلان الجديد كان الفرق 4 ملايين ريال، وهو متعلق بالمخصصات، وغالبا متعلقة بربوطات زكوية مختلفة".

مادة اعلانية

وتوقع البسام، زيادة عدد الزوار في السعودية، مع السماح قريبا لكل المقيمين في دول الخليج بدخول المملكة، وأيضا "فيزا مضيف"، وهذا كله سيؤثر على رغبة المقيمين لزيارة السعودية كما سيؤثر إيجابا على مداخيل الشركة.

كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير قد أعلنت تحقيق أرباح صافية بلغت 74 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع خسائر 4 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبنهاية النصف الأول من هذا العام بلغت الأرباح 82 مليون ريال مقارنة مع خسائر بـ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحقيق الأرباح يعود إلى الزيادة في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة ارتفاع أعداد الزوار والمعتمرين نتيجة رفع معظم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإعلان الثاني عن النتائج إذ سبق أن أعلنت الشركة عن النتائج المالية غير المعتمدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي ومن ثم سحبتها مشيرة إلى أن هناك أثرا ماليا نتيجة احتساب مخصصات لم يتم إثباتها في الإعلان الأول.