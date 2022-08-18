أفضل 7 كليات في العالم لدراسة هندسة الروبوتات.. والرواتب مفاجئة!

يقدر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أن الوظائف في الهندسة الميكانيكية بشكل عام ستشهد معدل نمو ثابتاً بنسبة 7% على مدى السنوات العشر القادمة، مما يضمن حصول الخريجين على الكثير من فرص العمل. وبمتوسط راتب يزيد عن 90 ألف دولار، لن يضطر طلاب هندسة الروبوتات إلى القلق بشأن سداد قروض الطلاب أيضاً.

أما بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الغوص في عالم هندسة الروبوتات المثير، فإن اختيار الجامعة المناسبة أمر مهم للغاية. وتوجد العديد من أفضل كليات هندسة الروبوتات في العالم في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود بعض البرامج الرائعة في الخارج أيضاً. وهذه هي 7 من أفضل كليات وجامعات هندسة الروبوتات في العالم، وفقاً لما حدده موقع " bbntimes"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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1. جامعة كارنيجي ميلون

الموقع: بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأميركية

كلية هندسة الروبوتات رقم 1 في العالم هي جامعة كارنيجي ميلون CMU في بيتسبرغ، بنسلفانيا. إذ تعد الجامعة هي موطن لأولى برنامج دكتوراه في الروبوتات في العالم. بالإضافة إلى برنامج جامعي مرموق وتاريخ من المشاريع البحثية المبتكرة. وتعد شهادة CMU Robotics هي قلب البرنامج وواحد من أهم مراكز أبحاث الروبوتات في العالم.

هناك عدد من برامج الدرجات العلمية التي يمكن للطلاب المهتمين بالروبوتات الالتحاق بها، بدءاً من تخصص ثانوي في الروبوتات وحتى درجة الدكتوراه المرموقة. في الروبوتات. وهناك أيضاً 3 درجات ماجستير مختلفة وتخصص إضافي في الروبوتات للطلاب الجامعيين (تخصص تكميلي مأخوذ بالإضافة إلى تخصص جامعي آخر، مثل الهندسة الميكانيكية).

2. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

المكان: كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية

ينتمي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أي قائمة لأفضل كليات هندسة الروبوتات في العالم. لطالما تم الاعتراف بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كواحدة من جامعات العلوم والتكنولوجيا الرائدة في العالم.

يعد الدخول إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أصعب قليلاً من الدخول إلى جامعة كارنيجي ميلون، بمعدل قبول 7% مقارنة بمعدل قبول جامعة كارنيجي ميلون الذي يبلغ 17%. ومن المهم ملاحظة أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليس لديه درجة علمية محددة في مجال الروبوتات - يمكن للطلاب متابعة واحدة من عدة درجات في كلية الهندسة وتركيز أبحاثهم على الروبوتات. كما لدى المعهد تاريخ في إحراز تقدم مذهل في مجال الروبوتات، بما في ذلك تحديات ومشروعات DARPA مع وكالة ناسا.

3. جامعة طوكيو

الموقع: بونكيو، طوكيو، اليابان

وتتمتع اليابان بتاريخ طويل كرائد عالمي في صناعة الروبوتات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدفع حدود تكنولوجيا الروبوتات الحديثة. لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن واحدة من أفضل كليات هندسة الروبوتات في العالم هي جامعة طوكيو. إذ تشتهر هذه الجامعة بكونها ودودة ومرحبة بالطلاب الدوليين، لذلك يجب على الطلاب من جميع أنحاء العالم النظر إلى الدراسة فيها.

كما كانت جامعة طوكيو موطناً للعديد من مشاريع الروبوتات الرائعة على مر السنين. مثل العديد من الجامعات الأخرى، ليس لديهم درجة علمية محددة في الروبوتات، لذلك يتخصص الطلاب في علم الروبوتات أثناء حصولهم على شهادة في أحد تخصصات كلية الهندسة بالجامعة.

4. جامعة ميونخ التقنية

الموقع: ميونيخ، ألمانيا

أصبحت ألمانيا مركزاً عالمياً للهندسة والتكنولوجيا، لذا فهي مكان رائع للدراسة للمهندسين الطموحين. وتعد جامعة ميونخ التقنية TUM من أفضل مدارس هندسة الروبوتات في ألمانيا، مع دورة دراسية صارمة وفرص تدريبية وفرص وظيفية رائعة. وسيحتاج طلاب المدارس الثانوية إلى الدراسة بجد للدخول، على الرغم من أن الجامعة تتطلب على الأقل تقدير 4.5 GPA ولديها معدل قبول 8%.

ومع ذلك، فإن TUM مكان رائع للتعلم. على الرغم من أن الدورات التدريبية قد تكون صعبة، إلا أن كل مدرسة في الجامعة تجري تقييمات للدورة التدريبية والتي تتيح للطلاب، من بين العديد من المزايا الأخرى، تقديم ملاحظات حول الدورات التدريبية. وتعتبر TUM أيضاً رائعة في مساعدة الطلاب في العثور على تدريب داخلي بين الفصول الدراسية وتأخذ الدراسة على محمل الجد. الحرم الجامعي في ميونيخ مذهل أيضاً.

5. امبريال كوليدج لندن

الموقع: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة

بالنسبة للطلاب الذين يأملون في الدراسة بالخارج في المملكة المتحدة، لا تنظروا أبعد من إمبريال كوليدج لندن ICL، في قلب إنجلترا. إذ تم تصنيف ICL كواحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة بشكل عام، ولديها برنامج هندسي من الدرجة الأولى مع برامج للحصول على درجات علمية في العديد من المجالات، بما في ذلك الهندسة الحيوية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية. وهناك الكثير من الفرص لطلاب الهندسة لاكتساب العديد من المهن المحتملة في الهندسة، بما في ذلك أنواع مختلفة من الروبوتات.

يمكن للشراكات الصناعية في ICL أيضاً أن تفتح الفرص للطلاب. من بين تعاونهم البارز جاكوار لاند روفر وميتسوبيشي ودايسون. كما تتمتع ICL أيضاً بمعدل قبول 14%، وهو أكثر تسامحاً قليلاً من بعض كليات هندسة الروبوتات الأخرى في هذه القائمة. إلا أنه سيظل الطلاب الذين يأملون في دراسة الروبوتات في ICL بحاجة إلى درجات ممتازة، على الرغم من أن المعدل التراكمي 4.5 / 5 أو 3.6 / 4 مطلوب بشكل عام للقبول.

6. جامعة كاليفورنيا بيركلي

الموقع: بيركلي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية

وتعد جامعة كاليفورنيا بيركلي واحدة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة وواحدة من أفضل كليات هندسة الروبوتات في العالم. كما أن هناك عدد قليل من المواقع الأفضل للمهندسين الطموحين - وتقع جامعة كاليفورنيا في بيركلي على بعد حوالي ساعة واحدة فقط من قلب وادي السيليكون في شمال كاليفورنيا.

إلا أنه من الصعب الالتحاق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، لكن معدل قبولهم البالغ 17% أعلى من معظم الجامعات المدرجة في هذه القائمة. فيما يجب على الطلاب الذين يبحثون عن كليات هندسة الروبوتات الأخرى في كاليفورنيا أن يفكروا أيضاً في التقدم إلى جامعة ستانفورد، التي لديها برنامج هندسة ميكانيكية قوي أيضاً.

ويتمتع قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ببعض الفرص البحثية المثيرة، مع وجود مشاريع في مجال الروبوتات بالإضافة إلى تكنولوجيا النانو وهندسة المحيطات والعديد من المجالات الأخرى. وتتضمن هندسة الروبوتات الخاصة بهم تركيزاً خاصاً على الهندسة البشرية، مع مشاريع في الأطراف الصناعية الروبوتية المتقدمة والهياكل الخارجية.

7- المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH Zürich)

الموقع: زيورخ، سويسرا

ومن الصعب تجاهل المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا عندما يكون ألبرت أينشتاين نفسه من بين خريجي الجامعة. تقع SFIT في سويسرا الجميلة، وهي واحدة من أفضل كليات هندسة الروبوتات في كل أوروبا. ولديها معدل قبول 27% أيضاً، مما يجعلها واحدة من أسهل المدارس للدخول في هذه القائمة.

وتقدم SFIT درجة البكالوريوس الصارمة في الهندسة الميكانيكية مع درجة الماجستير المتخصصة الإضافية في الروبوتات والأنظمة والتحكم التي يمكن للطلاب متابعتها بعد التخرج. يمكن أن تكون هذه الجامعة مناسبة بشكل خاص للطلاب المهتمين بتطبيق الروبوتات في الهندسة الطبية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية.

التقديم في كليات هندسة الروبوتات

سيتعين على الطلاب الذين يأملون في الدراسة في واحدة من أفضل كليات هندسة الروبوتات في العالم أن يميزوا أنفسهم على أنهم من أفضل الطلاب في العالم. الدرجات الممتازة ومبادرة لمتابعة الروبوتات أمر بالغ الأهمية. يجب أن يحصل الطلاب على أعلى الدرجات في فصول العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى علوم الكمبيوتر حيثما أمكن ذلك. وتعد متابعة أشياء مثل نوادي الروبوتات ومشاريع الروبوتات المستقلة والمعسكرات الهندسية فرصاً رائعة لتطوير المهارات والتميز عن المتقدمين الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حين أنه قد لا يكون من الممكن للطلاب زيارة كل واحدة من هذه الجامعات، فمن الجيد محاولة التواصل مع أي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب في المدارس المفضلة، حتى لو كان ذلك فقط لمعرفة المزيد عن البرنامج أو للحصول على مساعدة تجربة التظليل الوظيفي. في النهاية، يتعلق الالتحاق بكلية هندسة الروبوتات المثالية بإظهار أن الطالب لديه ما يلزم ليس فقط للتميز في البرنامج ولكن أيضاً للمساعدة في التقدم والبناء على أهداف البرنامج ومشاريعه البحثية.