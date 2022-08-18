بعد استقالة المحافظ.. من يرأس لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري اليوم؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بعد الاستقالة المفاجئة لمحافظ المركزي طارق عامر، يوم أمس.

من جانبها، قالت مراسلة العربية، فهيمة زايد، إن عدم إعلان اسم المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، بعد مرور يوم كامل على استقالة طارق عمر يمثل مفاجأة.

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وأضافت فهيمة زايد، أنه وفقا للنظام الأساسي للبنك المركزي المصري، فإن هناك نائبين للمحافظ، هما جمال نجم ورامي أبو النجا، وبذلك سيقوم النائب الأكبر سناً وهو جمال نجم بإدارة الأمور لحين تعيين محافظ للمركزي.

وأوضحت أن الترشيحات لتولي منصب المحافظ لا تزال تدور حول رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهشام عز العرب الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي وهو الأكثر حظاً لتولي المسؤولية.

وقالت مراسلة العربية، إن لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم الخميس، وهي لجنة مكونة من 6 أعضاء برئاسة المحافظ وفي غيابه يرأسها أحد النواب.

أضافت أن التوجهات كانت منقسمة قبل استقالة طارق عامر بين رفع سعر الفائدة والتثبيت لا سيما مع صدور إشارة من البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، وبدأ اتجاه السلع العالمية إلى الانخفاض، لكن الأمر تغير بعد استقالة محافظ المركزي، إذ يتوقع معظم المحللين تثبيت سعر الفائدة لحين تعيين محافظ جديد للمركزي.