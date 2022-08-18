رئيس أكوا باور للعربية: 5 مليارات دولار قيمة محفظتنا الحالية في أوزبكستان

قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبونيان، إن أكوا باور لديها 4 مشاريع في أوزبكستان، منها مشروع طاقة يعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، و3 مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح في 3 مناطق، منها مشروع لطاقة الرياح تم توقيعه بطاقة إنتاجية قدرها 1.5غيغاواط باستثمارات 2.4 مليار دولار.

وأضاف محمد أبونيان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن قيمة المحفظة الحالية للشركة في أوزبكستان تصل إلى 5 مليارات دولار، موضحاً أن استثماراتنا في السعودية كبيرة، والحجم القادم أكبر ولديها القدرة على التوسع خارج المملكة وتتواجد حالياً في 13 دولة حول العالم.

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وقال رئيس أكوا باور، إن المشروع الذي تم توقيعه هو أكبر مشروع في العالم لطاقة الرياح في موقع واحد بأحدث التقنيات في العالم بأوزبكستان.

وأوضح أبو نيان أن نائب رئيس الوزراء الأوزبكي ذكر أن شركة أكوا باور أصبحت اليوم بعد 3 سنوات من دخول أوزبكستان من أكبر الشركات المستثمرة في البلاد، وهي الاختيار الأفضل لأوزبكستان في سرعة تنفيذ المشاريع والصحة والسلامة وتكاليف إنتاج الكهرباء بسعر منافس يساعدها على التحول إلى الطاقة المتجددة بتكاليف اقتصادية معقولة يساعدها على تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار.

ووقعت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات رئيسية مع حكومة جمهورية أوزبكستان، تتضمن الأولى بنوداً رئيسية لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1.5 غيغاواط في كاراكالباكستان. والثانية اتفاقية تعاون استثماري للتطوير المشترك في مشروعات تحول طاقة لتعمل بالغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في أوزبكستان. فيما تتعلق الثالثة بتطوير خارطة طريق للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بجمهورية أوزبكستان بالشراكة مع شركة "أير برودكتس".

وبذلك تصبح أوزبكستان ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة "أكوا باور".

جرت مراسم توقيع الاتفاقيات بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى السعودية.

تأتي المشروعات الجديدة ضمن استراتيجية طويلة المدى تسعى الحكومة الأوزبكستانية إلى تنفيذها بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وذلك من خلال إنتاج 8 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2026، و12 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2030.