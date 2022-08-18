كيف ساهمت الإصلاحات المالية في متانة الاقتصاد السعودي؟

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن الاستمرار في عملية الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية شوهدت نتائجها على أرض الواقع وهو ما تؤكده أيضاً التقارير الدولية بأن أحد أسباب نمو الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية له هي استمرار الإصلاحات والهيكلة وتنفيذ استراتيجية الإصلاح بشكل صحيح وبالكامل.

وأضاف أستاذ المالية والاستثمار، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن كل ذلك انعكس في ظل نمو الاقتصاد السعودي مقابل تراجع في اقتصادات عالمية كبرى مثل أميركا والصين وأوروبا.

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وأوضح أن هذا النمو نتاج عمل كبير متطور خلفه جهود عظيمة، في ظل عدم حدوث اهتزاز كبير في الاقتصاد بعد جائحة كورونا نتيجة جهود ودور الحكومة في تقديم محفزات وتحملها الكثير من الأموال لمساعدة الاقتصاد ولذلك وجدنا تعافيا سريعا بعد الجائحة، وحققنا نموا كبيراً.

وقال الدكتور محمد مكني، إن الاقتصاد السعودي نجح في إدارة التضخم، لا سيما أنه منذ منتصف 2021 اكتملت سنة الأساس وأصبح هناك تأقلم مع ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً ساعد ارتفاع أسعار النفط في احتواء التضخم بحكم وجود سيولة عالية وبالمثل قوة الدولار لا تظهر مشاكل في التضخم، وبالتزامن توجد متابعة دائمة من الحكومة للسلع وقدمت دعما للفئات الأشد احتياجيا من خلال الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

وأضاف أن تلك العوامل مهدت لوجود تحكم كبير في ارتفاع معدل التضخم ولذلك تتوقع الوزارة المالية أن يصل معدل التضخم إلى 2.7% وهو مشابه لتوقع صندوق النقد الدولي عند 2.8%.

وقال الدكتور محمد مكني، إن معدلات البطالة في السعودية انخفضت في الربع الأول من 2022، في ظل تركيز المملكة عبر القطاعات ليشارك فيها صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات على خلق الوظائف، وفي آخر 3 سنوات وفر صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 500 ألف وظيفة.

وأشار إلى تنفيذ استراتيجية وإعادة هيكلة قطاع التعليم والتوجه إلى الكليات التطبيقية لتوفير المتخصصين مهنياً، لا سيما أن الكوادر السعودية أثبتت كفاءتها في السنوات الماضية.

كان صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابيا حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري، مؤكدا على قوة التعافي من تداعيات جائحة كورونا بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح في احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.

وأوضح صندوق النقد أن معدل النمو في عام 2021 بلغ 3.2% مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة. ويتوقع الصندوق وصول نمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% هذا العام على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة.