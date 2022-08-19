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أبوظبي تسعى لبيع فندق ميامي الأميركي بـ580 مليون دولار

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أبوظبي

أبوظبي تسعى لبيع فندق ميامي الأميركي بـ580 مليون دولار

استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على الفندق مقابل 230 مليون دولار في عام 2015

دبي - العربية.نت

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يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار إلى مضاعفة أمواله في فندق ميامي بيتش في الولايات المتحدة الأميركية.

يستكشف صندوق الثروة السيادي خيارات تشمل بيع فندق Miami Beach Edition ، حيث يمكن أن يحقق العقار أكثر من 580 مليون دولار، وهو ما يمثل رقماً قياسياً على أساس سعر الغرفة في سوق ميامي.

استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على الفندق مقابل 230 مليون دولار في عام 2015 من شركة ماريوت الدولية.

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وبحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن الصندوق السيادي يعمل مع مستشار لجذب اهتمام المشترين المحتملين.

يحتوي فندق Miami Beach على 294 غرفة وجناحًا بما في ذلك الأكواخ المطلة على المحيط والمطاعم التي صممها ان جورج فونغريشتين ، وفقًا لموقع الفندق على الإنترنت.

كانت فنادق جنوب فلوريدا من بين أكبر مستقطبي المسافرين في فترة انتشار وباء كورونا، حيث أفاد مزود بيانات السكن "STR" أن ميامي سجلت أعلى معدلات الإشغال وأسعار الغرف بين الأسواق الأميركية الرئيسية في النصف الأول من العام.

وساعدت هذه الأرقام في جذب المستثمرين، بما في ذلك "صن ستون هوتيل إنفستورز" Sunstone Hotel Investors، التي استحوذت على Andaz Miami Beach ، والأخوين المليارديرين دافيد وسايمون ريبون، الذين اشتروا فندق Chesterfield Hotel في شاطئ النخلة في ولاية فلوريدا.

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