روسيا تخصص مليارات الدولارات لغزو الفضاء بمعزل عن أميركا

بدأت روسيا العمل فعلياً من أجل بناء محطتها الفضائية الخاصة التي تهدف لغزو الفضاء وحدها والاستقلال عن الولايات المتحدة في هذا المجال، وذلك على الرغم من التكاليف المالية الضخمة التي لهذا المشروع.

وبحسب تقرير موسع نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن العلماء الروس بدأوا بالفعل بتشييد محطة فضاء روسية خاصة بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات.

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وكشفت وكالة الفضاء الروسية عن نموذج مادي لما ستبدو عليه محطتها الفضائية المخطط لها بمجرد أن تتخلى موسكو عن محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهو المقرر أن يحدث بالفعل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" نموذجاً لمحطة الفضاء المخطط لها، والتي ستحتوي على 4 وحدات خلال مرحلتها الأولى وستتوسع في النهاية إلى 6 مع منصة خدمة، وذلك في معرض صناعي عسكري خارج موسكو.

وقالت جريدة "ديلي ميل" إن المحطة عند اكتمالها ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 4 رواد فضاء ومعدات علمية.

وأكد رئيس "روسكوزموس" يوريس بوريسوف، الذي تم تعيينه الشهر الماضي ليحل محل ديمتري روغوزوف، أن روسيا ستترك محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وأنها تعمل على محطتها الفضائية الخاصة.

وذكرت وكالة إنترفاكس، نقلاً عن مصدر صناعي لم يذكر اسمه، أن محطة الفضاء الروسية الجديدة ستتكلف 6 مليارات دولار أميركي.

ولم تقدم وكالة الفضاء الروسية أي تفاصيل أخرى حول محطتها الجديدة التي تحمل اسم (ROSS)، وهي محطة الخدمة المدارية الروسية، كما لم تعلن عن موعد إطلاقها بالضبط.

وتوقعت وسائل الإعلام الحكومية الروسية إطلاق المرحلة الأولى من المحطة في العام 2025 وفي موعد لا يتجاوز 2030، مع التخطيط للمرحلة النهائية خلال الفترة بين العام 2030 والعام 2035.

وسيتم تشغيل المحطة الروسية بشكل مختلف عن محطة الفضاء الدولية، حيث لم يتم تصميمها ليتم تزويدها باستمرار بالموظفين، حيث بدلاً من ذلك سيبقى رواد الفضاء لفترتين ممتدة على مدار العام.

وقال مدير الرحلة في القسم الروسي بمحطة الفضاء الدولية فلاديمير سولوفيوف، إن محطة الإرساء تسمى وحدة "نوكا"، التي رست مع محطة الفضاء الدولية العام الماضي.

وستكون "الوحدة العلمية والطاقة" هي الأولى التي يتم إنشاؤها، جنباً إلى جنب مع وحدة أخرى لرسو السفن مع ست محطات للكبسولات لإنزال رواد الفضاء، بحسب "ديلي ميل".