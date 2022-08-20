كلاب آلية بأربع أرجل للحراسة بتكلفة 150 ألف دولار

طورت شركة أميركية كلاباً آلية تتمتع بقدرات كبيرة وأربعة أرجل وتبلغ تكلفة الكلب الواحد 150 ألف دولار أميركي، على أن هذه الكلاب تقوم بمهام الحراسة كبديل للقوى البشرية أو الكلاب العادية التقليدية، ومن المفترض أن يتم استخدامها في البعثات الفضائية الأميركية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت" فإن هذه الروبوتات ذات الأربع أرجل يتم تجهيزها بمجموعة متنوعة من المستشعرات الضوئية والصوتية، مما يتيح لها العمل بمثابة "عيون وآذان" حول المناطق الحساسة من القاعدة الفضائية.

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وسوف تنضم هذه الكلاب الآلية فعلياً إلى القوة الفضائية الأميركية للقيام بدوريات في محطة "كيب كانافيرال".

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية إن هذا "الروبوت" سوف يتم استخدامه في الدوريات "لتوفير ساعات عمل كبيرة".

وكشفت الوزارة أن هذه "الكلاب الروبوتية" تمت تجربتها بالفعل بنجاح، حيث إن الوحدة المسماة "سبيس لونش ديلتا 45"، وهي المسؤولة عن جميع عمليات الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء وكيب كانافيرال استخدمت بالفعل مركبتين أرضيتين على الأقل بدون طيار أو "كلاب آلية" خلال الاختبار الذي استمر لمدة يومين الشهر الماضي.

وتم تصميم الروبوتات بواسطة شركة "غوست روبوتيكس"، ويمكن تشغيل الروبوتات إما بشكل مستقل أو بواسطة وحدة تحكم بشرية. كما يمكن لهذه الكلاب الآلية أيضاً حمل الهوائيات، مما يسمح لهم بتوسيع الشبكات بسرعة إلى ما وراء البنية التحتية الحالية أو في المواقع التي لا توجد فيها مثل هذه البنية التحتية.

وتقول الشركة المنتجة للكلاب الآلية "غوست روبوتيكس"، ومقرها فيلادلفيا بالولايات المتحدة: "هدفنا هو جعل (Q-UGVs) لدينا أداة لا غنى عنها ودفعها باستمرار لتحسين قدرتها على المشي والجري والزحف والتسلق والسباحة في نهاية المطاف في بيئات معقدة يستخدمها عملاؤنا. يجب أن تعمل يوماً بعد يوم".

وأضافت: "في النهاية تم تصنيع الروبوت الخاص بنا لإبعاد مقاتلينا وعمالنا عن طريق الأذى".