سيارة العميل 007 تباع بسعر خيالي.. 90 عاماً لم تكف جيمس بوند للاستمتاع بها

بيعت سيارة أستون مارتن DB5 فضية كانت مملوكة للممثل شون كونري في مزاد يوم الخميس مقابل 2.4 مليون دولار.

كانت سيارة أستون مارتن DB5 من إنتاج عام 1964، وهي بالضبط نوع السيارة التي قادها العميل السري البريطاني جيمس بوند في أفلام الستينيات التي لعب فيها كونري دوره.

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وتم لعب شخصية بوند من قبل عدد من الممثلين وقاد العديد من السيارات المختلفة في أكثر من عشرين فيلماً في السلسلة. وضمت القائمة العديد من علامات السيارات الشهيرة مثل بي إم دبليو، وبنتلي، وشيفروليه، وفورد. لكن سيارة عام 1964 لا تزال أشهر "سيارات جيمس بوند".

وكانت السيارة التي قادها كونري لأول مرة في فيلم "Goldfinger" عام 1964 هي سيارة أستون مارتن DB5 المليئة بأدوات مثل المدافع الرشاشة ومقعد القاذف وصانع بقعة الزيت. وبعد أكثر من 50 عاماً، اشترى كونري لنفسه سيارة DB5 موديل 1964 - على الرغم من أنها كانت تفتقر إلى أسلحة وأدوات سيارة الأفلام - في أوائل عام 2018. وتوفي كونري بعد عامين تقريباً عن عمر يناهز 90 عاماً، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبسعر 2.4 مليون دولار، والذي تضمن رسوماً لشركة المزاد Broad Arrow، جلبت السيارة أكثر مما كان متوقعاً في الأصل. إذ كانت الشركة تتوقع أن تبيع السيارة بسعر ما بين 1.4 مليون دولار و1.8 مليون دولار في مزاد السيارات في مونتيري.

ولم يذكر اسم المشتري. فيما يعد المزاد هو واحد من عدد من مزادات السيارات المجمعة خلال أسبوع مونتيري للسيارات، وهي سلسلة سنوية من أحداث السيارات الكلاسيكية في شبه جزيرة مونتيري بكاليفورنيا.

وتبلغ قيمة سيارة أستون مارتن DB5 من إنتاج عام 1964 في الحالة الأصلية لهذه السيارة حوالي مليون دولار، وفقاً لشركة Hagerty للتأمين والفعاليات الكلاسيكية، التي حصلت مؤخراً على ملكية كاملة لـ Broad Arrow.

وتم بيع سيارات DB5 المرتبطة مباشرة بأفلام جيمس بوند بأكثر من ذلك بكثير. إذ بيعت سيارة DB5 المليئة بالأدوات التي تم استخدامها للترويج للإصدار الأصلي للفيلم مقابل 6.4 مليون دولار في عام 2019.

وقال جيسون كونري ابن شون كونري في مقابلة إن والده كان يخبره وإخوته وهم أطفال كثيراً عن ذكرياته العزيزة عن قيادة سيارة أستون مارتن في الأفلام. وعندما كبروا، اقترحوا على والدهم أن يشتري واحدة، لكنه رفض الفكرة.

من جانبه، قال بارني روبرخت، المتخصص في أستون مارتن لدى شركة Broad Arrow والذي تشاور أيضاً مع كونري بشأن إجراء عملية الشراء، ونصح كونري بعدم الحصول على سيارة بحاجة إلى ترميم لأن العمل قد يستغرق بضع سنوات على الأرجح. وبدلاً من ذلك، بحث هو وكونري عن سيارة كانت في حالة شبه مثالية قدر الإمكان. لا تزال السيارة في هذه الحالة تقريباً، وفقاً لروبرخت، مع وجود بعض التجاعيد فقط في جلد المقعد كدليل على ثباتها.

وبمجرد شراء كونري للسيارة، أعاد طلاءها من الأسود إلى اللون الرمادي الثلجي، وهو اللون الأقرب إلى لون سيارة الفيلم.

ولكن بعد الانتهاء من هذا العمل، لم يتبق سوى القليل من الوقت لقيادتها بالفعل.

وقال جيسون كونري: "لسوء الحظ مع تقدمه في السن، أصبح السفر، خاصة إلى أوروبا [صعباً] خاصةً في ظل انتشار كوفيد ولسوء الحظ، لم يستمتع أبداً بالسيارة التي اشتراها."

وبحسب كونري، احتفظ والده بالسيارة في منزله في سويسرا. إذ كان مغرماً جداً بالسيارة، واحتفظ بصورة لها على مكتبه.

وسيذهب جزء كبير من عائدات البيع لدعم صندوق كونري فاملي فيلانثروبى، وفقاً لمجموعة Broad Arrow Group. بالإضافة إلى السيارة نفسها، سيحصل العارض الفائز على جولة في السيارة من سائق سباقات الفورمولا 1 الشهير جاكي ستيوارت.

ستيوارت، مثل كونري، من اسكتلندا، وكان الاثنان صديقين منذ فترة طويلة.