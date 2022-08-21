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"أسواق العثيم" للعربية: نتوقع هبوط أسعار السلع بنهاية العام لمستويات 2021

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خاص

"أسواق العثيم" للعربية: نتوقع هبوط أسعار السلع بنهاية العام لمستويات 2021

الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع الجديدة إلى أكثر من 24 فرعا في 2022

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس إدارة أسواق عبدالله العثيم، بدر العوجان، إن الشركة تستهدف المحافظة على استمرارية توزيع الأرباح بعد قيامها بتوزيع 4 ريالات خلال 2021.

وأضاف العوجان، في مقابلة مع قناة "العربية" "فيما يخص التوزيعات دائما يتدارس المجلس مع الإدارة التنفيذية وما يهمنا الاستمرارية، وأن نحافظ على نفس المستوى من التوزيعات".

وأكد أن الشركة تعمل على تقليل تمرير زيادة أسعار السلع إلى المتسوقين، لافتا إلى أن بعض السلع تستورد من الخارج وأسعارها متضخمة، وكذلك توجد سلع أخرى مثل الدواجن التي تعتمد على الأعلاف المستوردة من الخارج.

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"حسب مؤشر أسعار الغذاء الشهري من الفاو ، لدينا تناقص في أسعار الغذاء في يوليو أقل من فبراير الماضي، ومتوقع في نهاية السنة أن تكون أسعار السلع مشابهة إلى ما كانت عليه في 2021، والسعودية تعتبر من أقل الدول في معدلات التضخم"، بحسب العوجان.

وفيما يتعلق بخطط الشركة التوسعية قال العوجان "تسهلت أمورنا في النصف الأول وفتحنا 18 فرعا جديدا، ونعمل جاهدين أن نكون قريبين من المستهلكين لنقدم لهم أفضل سلع بتكاليف أقل، ونحاول رفع عدد فروعنا الجديدة إلى أكثر من 24 في 2022".

كانت أرباح أسواق عبدالله العثيم قد جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين للربع الثاني، وتراجعت الأرباح الفصلية 3% على أساس سنوي إلى حوالي 47 مليون ريال. علما أن متوسط التوقعات كان عند نحو 60 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع أرباحها الفصلية إلى وقوع موسم رمضان في الربع الأول من العام الحالي، بينما العام السابق كان الموسم في الربع الثاني.

ومع ذلك نمت المبيعات الفصلية بنحو 4% لكن قابلها زيادة في مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة.

أما بنهاية النصف الأول فقد نمت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم 31% إلى 138 مليون ريال.

في هذا السياق، أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع ريالين للسهم.

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