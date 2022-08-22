أرامكو تستكمل استحواذها على شركة فالفولين بحلول أوائل عام 2023

تخطط شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو، إكمال الاستحواذ على شركة فالفولين غلوبال برودكتس VGP بحلول أوائل عام 2023، حسبما قال نائب رئيس قسم التكرير والبتروكيماويات في أرامكو، محمد يوسف القحطاني، لـ "Arab news"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت أكبر شركة نفط في العالم في أوائل أغسطس، توقيع اتفاقية شراء أسهم بقيمة 9.9 مليار ريال سعودي (2.65 مليار دولار) للاستحواذ على الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

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وقال القحطاني، إن السبب وراء الاستحواذ على VGP هو كونها شركة منتجة وموزعة رائدة ومستقلة في جميع أنحاء العالم لزيوت التشحيم التجارية والصناعية ذات العلامات التجارية الممتازة وكيماويات السيارات، وتتناسب تماماً مع محفظة الزيوت الأساسية للشركة واستراتيجية نمو زيوت التشحيم.

وأضاف أنه بهذا الاستحواذ، ستوسع أرامكو أنشطة البحث والتطوير وشراكتها مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. كما ستكمل عملية الشراء مجموعة منتجات زيوت التشحيم ذات العلامات التجارية الممتازة.

وقال: "ستوسع فالفولين وأرامكو شراكتهما الحالية لضمان إدارة العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين بطريقة متسقة وشاملة".

وأبلغ القحطاني أن VGP ستكتسب الملكية الدائمة لعلامة Valvoline التجارية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر في قطاع المنتجات.

وأضاف أنه في الوقت الذي يسعى فيه منتج النفط الخام إلى توسيع العلامة التجارية عالمياً، فإن شبكة التصنيع والتوزيع القوية لشركة VGP وقدرات البحث والتطوير الكبيرة والشراكات القوية مع مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين والاعتراف بالعلامة التجارية لمدة 150 عاماً ستفيد الشركة.

وأضاف القحطاني أن هذه الصفقة تساهم بشكل كبير في هدف أرامكو السعودية الاستراتيجي لعام 2030 لبيع زيوت التشحيم الجاهزة.

وقال إن أرامكو ستمتلك العلامة التجارية فالفولين في جميع أنحاء العالم بعد إبرام الصفقة. بالنسبة لخدمات البيع بالتجزئة، ستحمل Valvoline علامة Valvoline التجارية على مستوى العالم، باستثناء الصين وبعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال اتفاقية توريد طويلة الأجل، ستشتري Valvoline أيضاً مواد التشحيم من Global Products.