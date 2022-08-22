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أستراليا تراجع أصول العملات المشفرة في خطوة لتنظيم عملها

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عملات مشفرة

أستراليا تراجع أصول العملات المشفرة في خطوة لتنظيم عملها

الحكومة تعتبرها أولوية هذا العام

دبي - العربية.نت

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بدأت استراليا في عمل مراجعة لأصول العملات المشفرة في البلاد وذلك في خطوة تمهد الطريق إلى تنظيم عملها وحماية المستثمرين.

وذكر وزير الخزانة الاسترالي أن رسم خارطة تنظيم لعمل وتداول الأصول المشفرة هي أولوية لدى الحكومة هذا العام حيث من المتوقع نشر الصيغة المبدئية قريبا.

وكان تقرير صادرعن لجنة برلمانية أسترالية قد أشار إلى أن إحدى القضايا الرئيسية في تنظيم العملات الرقمية هي عدم وجود تعريفات وتصنيفات قياسية من قبل الهيئات التنظيمية المحلية والدولية.

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وفي تعليقه قال الدكتور محمد عبد المطلب مدير شريك X - Pay، إن التشريعات دائما ما تحمي المستثمرين وتسمح بدخول مؤسسات مالية كبرى، رغم التأثير الجانبي عبر إبطاء عمليات التطوير، ولكنها تساعد على زيادة حجم السوق.

وأضاف "التدخل لن يكون في التعاملات على العملات الرقمية، ولكنه سيكون في من يتعامل ونوعية التعاملات، وبالتالي التشريعات تقدم حماية للمستثمر بدلا من تعرضه لعمليات خداع".

وأشار عبد المطلب، إلى أن الكثير من المؤسسات الاستثمارية الكبرى تعزف عن عمليات شراء العملات المشفرة، وذلك لعدم وجود حماية لهم في حال دخلوا وقاموا بشراء عملات بيتكوين بمليارات الدولارات.

ولفت إلى أن العملات المشفرة تخفض تكلفة العمليات ويضمن تنفيذها بشكل سريع، إضافة إلى الخصوصية، حيث لا يتدخل أحد في هذه العمليات.

وأكد عبد المطلب أن هناك عددا من الدول الأوروبية بدأت في تشريع العملات المشفرة ، وأيضا عددا من المشرعين في أميركا.

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