أغنى نساء العالم.. هكذا حصلن على الثروة!

بصافي ثروة تقدر بنحو 74.3 مليار دولار، أصبحت وريثة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز أغنى امرأة في العالم، تليها أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت، في المرتبة الثانية، بثروة تقدر بنحو 57.8 مليار دولار، ثم جوليا كوخ، والتي حصلت على ثروتها البالغة 57.8 مليار دولار من إرث زوجها ديفيد كوخ في عام 2019، ثم طليقة الملياردير جيف بيزوس المؤسس لـ "أمازون"، ماكنزي سكوت، بثروة صافية 42.7 مليار دولار.

فيما جاءت ابنة فورست مارس، وحفيدة فرانكلين مارس، المؤسسين لشركة مارس المتحدة للمواد الغذائية، جاكلين مارس في المركز الخامس كأغنى امرأة على مستوى العالم، حيث تبلغ ثروتها 33.8 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته مجلة "CEO World" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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بينما احتلت الأسترالية، جينا رينهارت المرتبة السادسة بثروة شخصية بلغت 29.1 مليار دولار، والتي ورثت معظمها عن أبيها لانغ هانكوك في شركة التعدين هانكوك، وتلتها ميريام أديلسون بـ 28.3 مليار دولار.

واحتلت الألمانية، سوزان كلاتن المرتبة الثامنة بصافي ثروة قدرها 23.6 مليار دولار، والتي نجحت في إضافة نحو 4 مليارات دولار ثروتها منذ عام 2015. كما احتلت أبيغيل جونسون، رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات المركز التاسع بصافي ثروة 21.6 مليار دولار، وتراجعت التشيلية، وأغنى امرأة في أميركا اللاتينية، إيريس فونتبونا، إلى المركز العاشر بثروة 17.9 مليار دولار ورثتها عن زوجها، أندرونيكو لوكسيك أباروا.

وهذا هو الترتيب الكامل لأغنى 25 امرأة في العالم.

فرانسواز بيتنكور مايرز: 74.3 مليار دولار

أليس والتون: 57.8 مليار دولار

جوليا كوخ: 57.8 مليار دولار

ماكنزي سكوت: 42.7 مليار دولار

جاكلين مارس: 33.8 مليار دولار

جينا رينهارت: 29.1 مليار دولار

ميريام أديلسون: 28.3 مليار دولار

سوزان كلاتن: 23.6 مليار دولار

أبيغيل جونسون: 21.6 مليار دولار

إيريس فونتبونا: 17.9 مليار دولار

سافيتري جيندال: 16.7 مليار دولار

لورين باول: 16.1 مليار دولار

فان هونغوي: 16.1 مليار دولار

شارلين دي كارفالهو-هاينكن: 15.8 مليار دولار

ريناتا كيلنيروفا والعائلة: 15.7 مليار دولار

ديان هندريكس: 13.2 مليار دولار

وونغ سيو هينغ: 13.1 مليار دولار

وو ياجون: 10.7 مليار دولار

كريستي والتون: 10.3 مليار دولار

يانغ هويان: 9.8 مليار دولار

كريستين رايسونغ: 9.5 مليار دولار

وانغ لايشون: 9.4 مليار دولار

بلير باري أوكيدين: 9.0 مليار دولار

تمارا جوستافسون: 8.6 مليار دولار

آن والتون كرونك: 8.6 مليار دولار.