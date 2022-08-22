قرار صيني مفاجئ بشأن أسعار الفائدة.. هل ينعش الاقتصاد المتباطئ؟

خفضت الصين أسعار الإقراض الرئيسية مرة أخرى، يوم الاثنين، بعد أسبوع واحد من خفض أسعار الفائدة في حركة مفاجئة.

وتأتي هذه التحركات في محاولة لإحياء الطلب على الائتمان وإشعال الاقتصاد المتضرر من الإغلاق الممتد لفيروس كوفيد ومشاكل ديون الممتلكات.

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وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل 5 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، وخفض معدل القرض الأساسي لمدة عام والذي يعرف بـ LPR بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65%.

وتستند معظم القروض الجديدة في الصين على سعر الإقراض لمدة عام واحد.

وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الصيني سعر قروض تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد (MLF) لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس. كما خفضت سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2%.

وقالت المحللة في Navigate Commodities، أتيلا ويدنيل، إن ردود الفعل الإيجابية على تغييرات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لم تدم طويلاً.

وأضافت في مذكرة: "كان يُنظر إلى التيسير النقدي / التحفيز النقدي الجديد على أنه عديم الجدوى، بالنظر إلى أن الاقتصاد الصيني يحتاج بشدة إلى عودة المستهلكين إلى الشوارع لإنفاق الأموال".