"تمارا للتقنية" السعودية تغلق جولة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار بقيادة "PIF"

أغلقت شركة تمارا وهي شركة للتقنية المالية متخصصة بالمدفوعات، أغلقت جولة تمويلية من السلسلة B بقيمة 100 مليون دولار بقيادة شركة سنابل للاستثمار، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF".

وأضافت الشركة أنها ستستخدم التمويل لتحسين تجربة العملاء، وشركائها من المتاجر، إضافة إلى دعم الابتكار في مجالي المدفوعات والتسوّق.

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وتُعد تمارا التي تم إنشاؤها في عام 2020 أول شركة تقنية مالية ناشئة في مجال اشتر الآن وادفع لاحقا، يتم قبولها في البيئة التجريبية للبنك المركزي السعودي، ساما.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تمارا" عبدالمجيد الصيخان، إن الشركة تعمل في مجال اشتر الآن وادفع لاحقا، مضيفا أن هذا المجال كان محل الحديث خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الصيخان، أن هذا النشاط عبارة عن طريقة لتقسيط المشتريات الصغيرة جدا التي لم تكن تقسط سابقا بدون أي مقابل مالي على العميل.

وأوضح أن عمل الشركة ينظم دفع العميل نفس سعر المنتج كاش لكن بنظام التقسيط خلال مدة قصيرة بدون أي رسوم.

وأشار الصيخان إلى أن جزءا كبيرا من العملاء الذين يستفيدون من "تمارا" لا يخدمهم القطاع المالي بالطريقة المطلوبة.

وقال إن "تمارا" اكتشفت ثغرة في عمل القطاع المالي، بالتالي كان الطلب على خدمات الشركة قوي، موضحا أنه تم إطلاق الخدمة في سبتمبر 2020 وحققنا انتشارا في أكثر من 4 آلاف متجر في شركات ضخمة مثل جرير وإيكيا وساكو.

وأوضح أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 3 ملايين عميل، مضيفا أن هذا الإقبال الكبير سببه حاجة السوق الماسة إلى نوعية هذه المنتجات.

وحول حصيلة التمويل الأخير، ذكر الرئيس التنفيذي، أنه سيتم إنفاقه على تطوير المنتجات وسط حاجة القطاع المالي لمنتجات جديدة.