أفضل 10 وجهات سياحية عالمية.. ومصر تخترق القائمة!

اختار موقع "فيغروس تايمز" الهندي مصر من بين أفضل 10 وجهات سياحية يمكن زيارتها في الخريف، بسبب أماكنها السياحية الرئيسية والمهمة، ووجهة مثيرة للاهتمام مع بقايا عصور ما قبل التاريخ.

وأثبت موسم السفر الصيفي المنتظر والصعب أنه يمثل تحدياً، مما يجعلك تنتظر إجازة لطيفة في الخريف، وربما أقل ازدحاماً، وربما أقل تكلفة، وبالتأكيد أقل حرارة، ونأمل أن تكون أقل فوضوية، حسبما ذكر التقرير.

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وقال المؤسس لموقع الطيران واستشارات السفر، Scott's Cheap Flights، سكوت كيز، إن الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر الطيران في الربيع قد أفسحت المجال لخفض الأسعار، ويتوقع أن تنخفض أسعار الرحلات أكثر في الخريف. وأضاف أن مصر هي اختياره الأمثل كوجهة في الخريف، حيث يكون الطقس بارداً، والزحام أقل، وإمكانية الوصول أسهل، وفقاً لما نقله موقع "middleeast-24"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أن ترتيب الرحلات إلى مصر بسيط إلى حد ما مع سهولة الوصول إلى أوروبا أو الشرق الأوسط مثل دبي أو الدوحة أو اسطنبول، ويمكن زيارة بعض الأماكن بخلاف الأهرامات وأبو الهول، مثل الاسترخاء في الأقصر أو أسوان، وزيارة واحة الفيوم الواقعة على بعد أقل من ساعتين جنوب القاهرة.

وأشار إلى أنه مكان مثير للاهتمام به آثار من عصر ما قبل التاريخ، ويقدم شيئاً مختلفاً تماماً، معتبراً أن زيارة مصر تشبه القيام برحلة عبر الزمن لمشاهدة إحدى أقوى الإمبراطوريات في العالم، وفرصة تعرف على ثقافة رائعة ومشاهدة بعض الأعمال المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ البشرية جمعاء.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن الكثير من السائحين يأتون إلى مصر كل عام لمشاهدة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، إلا أن هناك العديد من الكنوز الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها في هذه الأرض القديمة؛ مثل المتحف المصري بميدان التحرير الذي يضم مجموعة رائعة من القطع الأثرية، ومعابد الأقصر القديمة وطيبة القديمة.

وذكر أن هناك شيئاً سحرياً حقاً في المناظر الطبيعية في مصر، فهي قطعة معمارية مصممة بعناية، سواء ذهبت إلى أهرامات الجيزة أو غيرها من المعالم الرائعة، فهناك العديد من الطرق للاستمتاع بهذه المواقع الخلابة، والتي هي من بين أشهر معالم العالم.