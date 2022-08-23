تحول قريب لمستقبل الطيران.. اختراع ثوري لوقود نفاث خالٍ من الانبعاثات

ظل إنتاج وقود الطائرات المستدام، المعروف باسم SAF، مكلفاً حتى الآن، لكن الشركات الناشئة الجديدة تعمل على إنتاج وقود نظيف من الكربون بتكلفة أرخص بكثير. خاصةً أنه يمكن أن تدفع الإعفاءات الضريبية الجديدة لإنتاج الوقود النظيف من قانون خفض التضخم الموقع مؤخراً هذه الشركات بشكل أسرع.

ويتكون معظم SAF من زيوت نباتية عضوية، لكن شركة Twelve، وهي شركة تكنولوجيا كيميائية مقرها في بيركلي، كاليفورنيا، تصنع الوقود من الكربون. لقد أعلنت عن تعاونها مع شركة ألاسكا إيرلاينز، ومايكروسوفت، لتعزيز إنتاج واستخدام ما يعرف بـ Twelve’s E-jet، وهو وقود طائرات منخفض الكربون.

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من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي نيكولاس فلاندرز: "تأخذ عمليتنا ثاني أكسيد الكربون والمياه والكهرباء كمدخلات. نستخدم الكهرباء لتفكيك ثاني أكسيد الكربون والماء، ومن ثم لدينا محفزات تعيد تجميع العناصر لصنع منتجات جديدة". وأضاف "أحد الأشياء التي يمكننا صنعها هي اللبنات الأساسية لوقود الطائرات"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

العملية، وفقاً لفلاندرز، أرخص بكثير من إنتاج SAF الحالي.

وتابع: "انخفضت تكلفة الكهرباء المتجددة على مدى العقد الماضي، وكذلك تكلفة احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تكلفة المحلل الكهربائي، وهي التكنولوجيا التي نستخدمها لتحويل ثاني أكسيد الكربون والمياه إلى اللبنات الأساسية لوقود الطائرات".

وقال فلاندرز إن الطائرات لن تحتاج إلى تغيير بأي شكل من الأشكال لاستيعاب الوقود الجديد، الذي قال إن انبعاثاته أقل بنسبة 90% من وقود الطائرات التقليدي. هذا أمر ضخم بالنسبة لشركات الطيران التي تحاول الوصول إلى أهداف صارمة بشأن الانبعاثات.

قالت ديانا بيركيت، نائب الرئيس الأول للشؤون العامة والاستدامة في شركة ألاسكا إيرلاينز: "لدينا هدف للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2040. لدينا 5 خطوات للوصول إلى ذلك الهدف". "لكن وقود الطيران المستدام يوفر أكبر فرصة لجميع هذه الخطوات لاتخاذ قفزة ذات مغزى نحو هدف عام 2040".

ويدعم شركة Twelve، العديد من الشركات الاستثمارية بما في ذلك: DCVC وCapricorn Investment Group وCarbon Direct ومبادرة تشان زوكربيرغ، بالإضافة إلى صندوق ابتكار مايكروسوفت للمناخ، وBreakout Ventures وMunich Ree وElementum Ventures، وقد جمعت 200 مليون دولار حتى الآن.