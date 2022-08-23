هل تراجع تأثير أسعار النفط على أداء الأسهم السعودية؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن فترة الثلاثة شهور الماضية شهدت انفكاكاً بين أسعار النفط وأداء سوق الأسهم السعودية ولم يلاحظ خلال الفترة الماضية أي تأثير للنفط على السوق.

وأضاف حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات الجيدة في النصف الأول من 2022، تمثل محفزاً قوياً للسوق التي تجاهلت تراجعات النفط.

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وأوضح الرقيب أنه رغم التراجع الكبير في الأسواق العالمية فإن السوق السعودية تجاوزتها اليوم نظرا للأرباح الجيدة للشركات والنظرة المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي وتراجع مستويات التضخم مقارنة بالدول الأخرى، وأصبحت نظرة المستثمرين حالياً شاملة، لا سيما أن أسعار النفط عند 90 دولاراً للبرميل جيدة للميزانية وتحقق فوائض.

ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية "تاسي" بنسبة 0.03% ما يعادل 4.31 نقطة عند مستوى 12564.79 نقطة في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 2.91 مليار ريال عبر التداول على 69.8 مليون سهم.

وعن أرباح شركة العربية للتعهدات الفنية، قال حسين الرقيب، إن الفترة الماضية بدأت العربية للتعهدات تطوير التقنية الإعلانية والتوسع الإقليمي في مصر والإمارات ولديها توسع كبير مع نظرة مستقبلية جيدة تعزز مكانتها في سوق الإعلانات، وجاءت أرباحها جيدة رغم التراجع الهامشي في أرباح الربع الثاني من 2022 وقد تكون تأثرت بموسم الصيف والإجازات.

بشأن أرباح الشركة العقارية السعودية، قال مدير مركز زاد للاستشارات، إن الشركة استفادت من ارتفاع أسعار العقار وباعت مجموعة جيدة من الأراضي والوحدات السكنية وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات، فيما تشهد السوق العقارية تراجعاً في الفترة الماضية وهو ما قد يستمر مع انخفاض القروض السكنية ويؤثر على أرباح الشركة مستقبلاً.