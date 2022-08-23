هكذا تستفيد الصين من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

قال مستشار طاقة في شركة Hawk Energy، خالد العوضي، إن أوروبا تواجه ضغوطات بسبب العقوبات المفروضة منها على روسيا، والتي أدت إلى تشغيل خط نورد ستريم 1 بطاقته الكاملة ومع خروج الشركات الأوروبية من روسيا انخفض إنتاج روسيا التي تحتاج لكميات أكبر من أجل الاستهلاك الداخلي في الشتاء.

وأضاف خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن حالة من الذعر تنتاب أوروبا بسبب الجفاف الذي أدى إلى توقف بعض المحطات الكهربائية وتوقف نقل الفحم وانخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لا سيما في فرنسا، وكل تلك العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز، بجانب تأثير الارتفاعات الطفيفة لأسعار النفط.

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وأوضح العوضي، أنه من بين العوامل الأخرى المؤثرة على الأسعار ضعف اليورو وسط توقعات بوصوله إلى 95% من الدولار، وهو ما خلق مشكلة أخرى لأوروبا.

وقال مستشار الطاقة، إن التوقعات تشير إلى أسعار الغاز في الشتاء القادم ستكون فوق 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU) بدلا من 80 دولار حاليا، مضيفاً أن الأسواق الآسيوية تستفيد من فارق السعر حاليا بين أوروبا وآسيا البالغ نحو 25 دولارا.

وأوضح خالد العوضي، أنه على سبيل المثال فإن الصين تقوم بحرق الفحم توفير الغاز وإرساله في شحنات إلى أوروبا للاستفادة من فارق السعر، وهو ما يؤدي إلى الخلل في الأسواق، وكان متوقعا زيادة شحنات الغاز الروسية إلى آسيا وانخفاضها إلى أوروبا، والآن توجد زيادة في معدلات حرق الفحم بالصين لوجود الدافع الكبير في الاستفادة من أسعار الغاز وتقليل استخدامه واستبداله بالفحم، وهو ما يمثل استفادة مالية هائلة.