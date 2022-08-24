أسعد 10 وجهات للسفر حول العالم.. مدينة عربية ضمن القائمة

أصدر مجلة Club Med قائمتها لأكثر 10 وجهات سفر في العالم مثيرة للسعادة بعد تجميع البيانات من 50 وجهة سياحية الأكثر زيارة.

وقام الاستطلاع بقياس المدن بناءً على عدة مقاييس تشمل: الجريمة، والسلامة، والتلوث، وتكلفة المشروبات المحلية، والأنشطة الخارجية، والرحلات اليومية، والمنتجعات الصحية ومراكز الاستجمام، وغيرها، على مقياس من 0-100، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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واحتلت دبي المرتبة التاسعة ضمن القائمة، فيما كان بالي الإندونيسية في الصدارة.

فيما حصلت 3 مدن أميركية على موضع قدم لها ضمن القائمة شملت: لاس فيغاس ونيو أورلينز وسان فرانسيسكو.

أسعد وجهة سفر: بالي، إندونيسيا

درجة السعادة الإجمالية: 73.7

وفقاً لبحث Club Med، كانت بالي الوجهة الأكثر شعبية بسبب الـ SPA والمراكز الصحية التي توفرها وجميع فرص الأنشطة الخارجية المتاحة.

وبعد بالي، احتلت لاس فيغاس المرتبة الثانية لأسعد وجهة سفر بسبب جميع الأنشطة الخارجية. فيما حصلت مدينة نيفادا أيضاً على درجة أمان عالية وحصلت على 67.1 على مقياس السعادة.

أسعد 10 وجهات سفر في العالم

بالي، إندونيسيا

لاس فيغاس، نيفادا

نيو أورليانز، لويزيانا

برشلونة، إسبانيا

أمستردام هولندا

بودابست، المجر

فانكوفر، كندا

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا،

دبى، الإمارات العربية المتحدة

ريو دي جانيرو، البرازيل

وعلى الرغم من احتلال مدينة أمستردام للمركز الخامس في القائمة، إلا أن المدينة الأوروبية كانت صاحبة أقل معدل جريمة من بين العشرة الأوائل مع تصنيف 33.6 من 100.