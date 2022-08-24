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السعودية تقترب من تسوية بمليارات الدولارات تسرّع مشروع مترو الرياض

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مترو الرياض
مترو الرياض
اقتصاد السعودية

السعودية تقترب من تسوية بمليارات الدولارات تسرّع مشروع مترو الرياض

بلومبرغ: تحالفا بيكتل وألستوم توصلا لتسوية

دبي - العربية.نت

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تعتزم المملكة العربية السعودية تسوية نزاع مع شركات المقاولات والذي يحتمل أن تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات لحل نزاع بشأن مترو الرياض، ما يقرب المشروع خطوة نحو الاكتمال، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن تحالفي بكتل غروب، وألستوم، من أصل 3 تحالفات، توصلا إلى اتفاق بشأن المدفوعات المتنازع عليها، فيما يقترب التحالف الثالث الذي يضم شركة Webuild SpA الإيطالية، من توقيع اتفاق قريباً.

كان المقاولون العاملون في المشروع يسعون للحصول على عدة مليارات من الدولارات في المجموع كمدفوعات من الحكومة، إذ طلبت شركة Bechtel حوالي مليار دولار، حسبما أفادت بلومبرغ، ولكن شروط التسوية لم تكن واضحة.

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ومن شأن الاتفاق أن يمثل نقطة تحول، حيث يسهم في تخفيف الزحام المروري.

ومع انتعاش أسعار النفط الخام هذا العام، تستعد السعودية لتسجيل أول فائض في الميزانية منذ سنوات.

ومنحت المملكة عقوداً تبلغ قيمتها حوالي 22 مليار دولار في عام 2013 لتطوير نظام المترو، الذي يشمل ما يقرب من 175 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية. وكان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2019.

وتشمل الشركات الأخرى المشاركة في المشروع شركة Fomento de Construcciones & Contratas SA الإسبانية وشركة WS Atkins Ltd.

ويعد استكمال مترو الرياض جزءاً مهماً من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمضاعفة حجم المدينة وتحويلها إلى مركز أعمال دولي، مع خفض الانبعاثات.

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