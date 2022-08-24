سر بناء محفظة استثمارية ناجحة مع استمرار مخاوف التضخم وأسعار الفائدة

بعد ما يقرب من 8 أشهر من تقلبات السوق، لا يزال العديد من المستثمرين قلقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وكيف تؤثر هذه التغييرات على محفظتهم الاستثمارية.

ووجد استطلاع رأي أن 88% من المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وفقاً لدراسة أجرتها جي بي مورغان لإدارة الثروات، والتي استطلعت آراء أكثر من 2000 أميركي.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، بينما أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو للمرة الثانية على التوالي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بهدف محاربة الأسعار المرتفعة دون التسبب في ركود. وتشير محاضر الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في القيام بمزيد من الارتفاعات حتى ينحسر التضخم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبينما ارتفع التضخم السنوي بنسبة 8.5% في يوليو، وهي وتيرة أبطأ من يونيو، تتجه الأنظار إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الوقت الذي يستعد فيه لمخاطبة زملائه هذا الأسبوع في جاكسون هول.

وفي هذه الأثناء اتجه مستشارو الاستثمار بتغيير توصياتهم لكيفية بناء محافظ العملاء في ظل التوقعات برفع سعر الفائدة في اجتماعات الخريف.

ركز على أسهم القيمة أكثر من أسهم النمو

مع ارتفاع أسعار الفائدة، قام كايل نيويل، وهو مخطط مالي معتمد والمالك لشركة Newell Wealth Management، بإجراء بعض التعديلات على محافظ العملاء.

وفي الوقت الحالي، أوصى بوضع رهان أكبر على أسهم القيمة، والتي يتم تداولها عادةً بأقل من سعرها العادل، على حساب أسهم النمو، والتي من المتوقع عموماً أن توفر عوائد أعلى من المتوسط.

وقال نيويل: "إذا كانت تكلفة ممارسة الأعمال التجارية آخذة في الارتفاع، فإن ذلك يضر بشكل أكبر بشركات النمو".

اختر السندات ذات الآجال الأقصر

ونظراً لأن أسعار الفائدة في السوق وأسعار السندات تتحرك في اتجاهين متعاكسين - مما يعني أن المعدلات الأعلى تجعل القيم تنخفض - فقد كان نيويل أيضاً سباقاً في تخصيص السندات.

وعند بناء محفظة سندات، يأخذ المستشارون في الاعتبار الأجل، لقياس حساسية السند لتغيرات أسعار الفائدة. ومعبراً عنها بالسنوات، وعوامل المدة في الصك، ووقت الاستحقاق والعائد المدفوع خلال المدة.

عادة، كلما طالت مدة السند، ارتفع العائد عليه.

وقال نيويل: "أرغب في البقاء في النهاية الأقصر"، موضحاً كيف أن المحفظة الأكبر التي تحتوي على سندات فردية أو صناديق متداولة في البورصة ذات تاريخ استحقاق محدد قد توفر مزيداً من التحكم.

ومع ذلك، من المستحيل التنبؤ بالضبط بما سيحدث مع التضخم أو بنك الاحتياطي الفيدرالي أو سوق الأسهم، لذلك من الأهمية بمكان أن يكون لديك محفظة متنوعة بشكل جيد بناءً على تحملك للمخاطر وأهدافك.