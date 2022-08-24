رئيس "سيرا" للعربية: نتوقع الوصول للربحية قريبا وسط تعافي الأداء التشغيلي
الرئيس التنفيذي: جميع قطاعات المجموعة سجلت نتائج ممتازة
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا ماجد النفيعي، إن سوق السفر شهدت عودة قوية في ظل رغبة الناس بعد التوقف بسبب الجائحة.
وذكر النفيعي في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع سفر الأفراد حقق نتائج أعلى من التوقعات، فيما تشير التقديرات إلى استمرار حركة السفر حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف أن هذا الانتعاش يأتي كرد فعل منطقي بعد فترة توقف دامت أكثر من 18 شهرا.
وأشار النفيعي، إلى أن جميع قطاعات المجموعة تسجل نتائج ممتازة، مضيفاً أن قطاع الضيافة سجل نموا بأكثر من 90%، فيما نمت وحدة "اكتشف السعودية" للسياحة الداخلية بنسبة 50%.
وبين الرئيس التنفيذي، بأن وحدة السيارات "لومي" نمت بنسبة 40% عن المتوقع، كما ارتفع قطاع الأعمال لأكثر من 30%، بينما كان النمو الأكبر في قطاع سفر الأفراد والذي سجل نموا بأكثر من 100% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وقال النفيعي، إن المؤشرات إيجابية جدا بما يساعد على الوصول للربحية قريبا مع تحسن الأداء التشغيلي لكافة القطاعات، متوقعا أن تصل نتائج الشركة إلى المخطط لها في العام المقبل.
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