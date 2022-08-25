سعر الجنيه المصري يستقر مقابل الدولار.. ومحافظ "المركزي" يُكثف تحركاته

في الوقت الذي يواصل فيه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، تحركاته واجتماعاته التي ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين البارزين في الحكومة المصرية، إضافة إلى قادة بنوك محلية، تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار على الرغم من الصعود الطفيف للدولار مقابل الجنيه المصري.

وأمس، تم الكشف عن تعيين هشام عز العرب، ومحمد نجيب، مستشارين للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي الذي جرى تعيينه قبل أسبوع عقب استقالة مفاجئة للمحافظ السابق طارق عامر.

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وأجرى القائم بأعمال المحافظ عدة اجتماعات شملت وزراء التجارة والصناعة، والمالية، ورؤساء البنوك المحلية، وذلك في إطار البحث عن إجراءات جديدة تتعلق بملف الاستيراد بعد ظهور أزمات في مخزون بعض السلع.

في سوق الصرف، وخلال تعاملات اليوم الخميس، تداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين 19.11 و 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.19 و19.21 جنيهاً للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 19.11 جنيهاً، وأعلى مستوى للبيع عند 19.21 جنيهاً في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي. في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.13 جنيهاً للشراء و19.19 جنيهاً للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مستوى 19.15 جنيهاً للشراء 19.21جنيهاً للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 19.15 جنيهاً للشراء و19.21 جنيهاً للبيع.

وسجلت العملة الأوروبية ارتفاعات ما بين 6 إلى 12 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، وكان سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.06 جنيهاً للشراء، و 19.25 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.08 جنياًه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22.54 جنيهاً للشراء، و 22.76 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الإسترليني لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.53 جنيهاً للشراء، 22.64 جنيهاً للبيع.

عربيا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.08 جنيهاً للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 5.20 جنيهاً للشراء، و5.22 جنيهاً للبيع. فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 59.99 جنيهاً للشراء، و 62.38 جنيهاً للبيع.