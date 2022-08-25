"المعمر" للعربية: قيمة العقود الجديدة منذ مطلع العام 2.2 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، الدكتور عبدالله الغامدي، إن قيمة العقود الجديدة لدى الشركة منذ مطلع 2022، تقارب 2.2 مليار ريال، مقارنة مع 850 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقع الغامدي، في مقابلة مع قناة "العربية" أن تقترب قيمة العقود الجديدة لدى الشركة من 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام 2022.

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"حجم أعمال الشركة تحت التنفيذ بلغ بنهاية النصف الأول 2.7 مليار مقابل 1.2 مليار في نفس الفترة من 2021، وهو ما يؤكد أن الشركة تعمل بخطى ثابتة لاستقرار أعمالها"، بحسب الغامدي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات أن الشركة تركز على تطوير التقنيات، ومن أهمها الحوسبة السحابية، خاصة وأنه توجد متطلبات خاصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بأن تكون المعلومات داخل نطاق المملكة.

وقال "استقطبنا تقنيات محددة ذات أهمية قصوى، وهذه تفيد بزيادة خدماتنا، ونبني 6 مراكز معلومات تعتمد المعايير العالمية، حيث نقوم بتوحيد التقنية وجلب الحوسبة السحابية".

وحول تأثير الاتفاقيات مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت قال الغامدي "عملنا على تحسين هوامش الربحية في الفترات القادمة، عبر تطوير حزمة من الأعمال لاستقطاب تقنيات عالمية، ومن بينها خدمات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والأجهزة الطبية".

كانت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الفصلية قد ارتفعت 24.5%، في الربع الثاني من 2022، إلى 16.85 مليون ريال، مقابل 13.53 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 266.3%، حيث كانت في الربع السابق 4.6 مليون ريال.

وفي بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية قالت "إم آي إس"، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لأسباب من بينها تسجيل ارتفاع في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2022م حيث بلغت الإيرادات خلال الربع الثاني 171.03 مليون ريال مقابل 148.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 15%.

كما سجلت الشركة إجمالي أرباح بلغت 48.21 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 34.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 38%.

ويعزى السبب للارتفاع نتيجة لنمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت الشركة صافي أرباح 21.45 مليون ريال، مقابل 22.83 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، بتراجع 6%.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في النصف الأول من 2022، إلى الانخفاض في نتائج الربع الأول مع زيادة في النفقات التشغيلية بما في ذلك الزيادة في تعويضات الموظفين والأتعاب المهنية لطرف ثالث ونفقات التسويق وزيادة في مخصص الزكاة خلال النصف الثاني من العام.