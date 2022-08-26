ماذا تعرف عن الرئيس الجديد للبورصة المصرية؟

أعلن مجلس الوزراء المصري، تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، كما تقرر تعيين هبة الله الصيرفي نائبة له.

ورامي الدكاني من مواليد 1982، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد - جامعة القاهرة، عام 2003، ثم دبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة، عام 2005، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة.

مادة اعلانية

كما حصل على ماجستير العلوم المالية (تركيز على الاستحواذات والاندماجات) - جامعة ويلز، المملكة المتحدة، عام 2013 بعنوان "توليد القيمة المضافة في عمليات الاستحواذات التي تقوم بها صناديق الاستثمار".

وأيضاً، حصل على دبلوم الاستثمار - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2012، ثم حصل على دورات تدريبية في التفكير الاستراتيجي للمدراء التنفيذيين - جامعة كامبريدج المملكة المتحدة 2021.

ويشغل "الدكاني"، منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الحالي، ويتمتع بخبرة أكثر من 19 سنة في مجال الاستثمار وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي، ويمتلك الدكاني خبرات كبيرة في التعامل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وسبق اختياره ضمن قائمة أفضل 20 شخصية تقل أعمارها عن 40 عاما من مركز سياسة الشرق الأوسط بواشنطن، وشغل عضوية المجلس التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

ويعد رئيس البورصة المصرية الجديد شريكا مؤسسا و العضو المنتدب لشركة "برايد كابيتال" خلال الفترة من مايو 2017 وحتى يونيو 2019 والتي قدمت أول برنامج تسريع أعمال لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالشراكة مع شركة "ستارت آب بووت كامب" العالمية، للاستثمار و تفعيل أجندة الشمول المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة.

كما عمل عضوا بمجلس إدارة شركة "بي إم" للتأجير التمويلي وهي شركة تابعة لبنك مصر خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى يونيو 2019. وعضو لجنة الاستثمار - الشركة القابضة للتأمين خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى سبتمبر 2018. وعضو لجنة الاستثمار، وعضو مستقل عن البنك الدولي، وعضو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2018.

وشغل "الدكاني"، منصب نائب رئيس شركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى مايو 2017. كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" خلال الفترة من 2012 وحتى 2017 ممثلاً عن حصة صندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري.