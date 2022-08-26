متاجر بريطانية تبيع فواكه "شبه فاسدة" بسبب الجفاف

في واقعة بالغة الغرابة في بريطانيا أعلنت سلستان من أكبر متاجر البيع بالتجزئة أنهما مضطرتان لبيع بعض الخضروات والفواكه وهي بحالة "شبه فاسدة" أو غير طبيعية وذلك بسبب أزمة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية وأدت الى ما يشبه الكارثة في القطاع الزراعي.

ووصفت الشركتان هذه المنتجات التي ستطرحها للبيع في منافذها المنتشرة في بريطانيا بأنها "فواكه متزعزعة"، أي أنها ليست في حالتها الطبيعية المثالية ولكنها لم تصل الى مرحلة التلف الكامل.

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ونقل تقرير لجريدة "الغارديان" البريطانية، اطلعت عليه "العربية نت"، عن شركتي "ليدل" و"ويتروز" اللتان تمتلكان المئات من فروع السوبرماركت في مختلف أنحاء بريطانيا أنهما ستبدآن ببيع الفواكه والخضروات "المتزعزعة" التي "أعاقتها" ظروف الجفاف في البلاد كجزء من الجهود المبذولة لدعم المزارعين الذين يعانون حالياً من أسوأ موجة جفاف تضرب بريطانيا منذ أكثر من 50 عاماً.

وقالت "ليدل" إنها كتبت إلى مورديها البريطانيين الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي، وستحاول استيعاب المنتجات المتضررة من الطقس القاسي، حتى لو كانت مختلفة عما اعتاد عليه المتسوقون.

وقالت سلسلة المتاجر الكبرى إنها تريد التأكد من عدم إهدار الفاكهة والخضروات الجيدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليدل" ريان ماكدونيل: "يواجه المزارعون في جميع أنحاء البلاد تحدياً كبيراً هذا العام بسبب الظروف الجوية القاسية التي يمرون بها خلال أشهر الصيف".

وأضاف: "في حين أن المحصول قد يبدو مختلفاً قليلاً عما اعتدنا عليه، إلا أنه لا يزال بنفس الجودة البريطانية الرائعة". وتابع: "لذلك نريد إظهار الدعم لموردينا من خلال العمل معهم لإيجاد حلول للمساعدة".

وفي الوقت نفسه ، قالت سلسلة متاجر "ويتروز" إنها ستخفف إرشادات الحجم والشكل للموسم الجديد من البطاطس والجزر والفراولة والتفاح والكمثرى والفلفل كجزء من مجموعة "أقل قليلاً من الكمال".

وأضاف "ويتروز" إنه سيحول الخضروات المتزعزعة وتشوهها إلى حساء ووجبات جاهزة وعصائر.

وقال مدير مشتريات المنتجات الطازجة في "ويتروس" بول بيدويل، إن "مجموعتنا الصغيرة الأقل من الكمال ليست شيئاً جديداً، لقد فعلنا ذلك لسنوات، لكننا نبحث باستمرار عن طرق يمكننا من خلالها دعم مزارعينا في ظل الظروف الصعبة وغالباً ما يعني ذلك تغيير مواصفاتنا".

يشار الى أن العديد من مناطق بريطانيا لا تزال تعاني من الجفاف على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية خلال الأسبوع الماضي، وتم الإعلان رسمياً عن الجفاف في ثماني مناطق في إنجلترا في 12 أغسطس الحالي، مع إضافة منطقة تاسعة بعد أيام قليلة.

وحذر خبراء من فشل المحاصيل على نطاق واسع في جميع أنحاء إنجلترا، ووفقاً لوثائق مسربة فقد أثار الخبراء مخاوف من أن نصف محصول البطاطس يمكن أن يفشل لأنه لا يمكن ريه بسبب حظر خراطيم المياه، كما أن المحاصيل التي عادة ما تتحمل الجفاف مثل الذرة قد فشلت.

كما أنهم يتوقعون خسائر تتراوح بين 10% و50% للمحاصيل بما في ذلك الجزر والبصل وبنجر السكر والتفاح والجنجل. وانخفض إنتاج الحليب على الصعيد الوطني بسبب نقص الغذاء للأبقار، كما أن حرائق الغابات تعرض مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للخطر.