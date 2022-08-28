أفضل 3 عادات ذهنية للمديرين الناجحين

أسس جيف ماير، مدرب كرة السلة الرجالي السابق في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، برنامج Alpha Flow Executive لمساعدة كبار الرياضيين الهواة والمحترفين في البلاد - جنباً إلى جنب مع زملائهم المؤسسين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين - للوصول إلى ما يعرف بـ "حالة التدفق" التي يمكن وصفها بأنها مرحلة التوازن النهائي والتي تقود الشخص إلى التقدم والتحفيز والإنجاز والشعور بأنه لا يمكن إيقافه.

عمل ماير مع الرياضيين لأكثر من 3 عقود في مناصب في جامعة ولاية كولورادو وجامعة شمال كولورادو وعدد قليل من المدارس الثانوية ذات البرامج الرياضية عالية المستوى.

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وبإجماع الطلاب والرياضيين المحترفين الذين عمل معهم ماير، قالوا نفس الشيء عنه: "لقد كان أكثر من مجرد مدرب رياضي، لكنه كان شخصاً ترك انطباعاً دائماً عليهم وقام بتدريس الدروس التي كانت مفيدة خارج الملعب كما في داخله".

من جانبه، قال ماير: "اتصل بي طلابي، حتى بعد سنوات، ليخبروني أنهم طبقوا ما علمته لهم في مجال الرياضة في عالم الأعمال. وكانت تلك الدروس لا تقدر بثمن بالنسبة لهم وكانت جزءاً لا يتجزأ من نجاحهم".

وعلى مر السنين، قام ماير بعزل قطع الألغاز التي ساعدت رياضييه على الدخول في حالة تدفق - قبل سنوات من تسميتها بهذا الاسم. بعد ذلك، أدرك أنه يمكنه تطوير دروسه في دورة تدريبية مميزة للتدريب على الأداء مصممة لمساعدة أي شخص يتطلع إلى الاستفادة من حالة التدفق المذهلة.

اليوم، ماير حاصل على درجة علم الحركة النفسي الاجتماعي وماجستير في علم أصول التدريس. وبات يساعد عملاءه على اكتساب التركيز الحاد، والوصول إلى أهداف حياتهم المهنية، وزيادة إنتاجيتهم 3 أضعاف مع القضاء على عقليات الندرة، وإلغاء التخريب الذاتي، وتمكين الصحة العقلية واليقظة.

وفيما يلي أهم 3 نصائح له للمديرين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى حالة التدفق الخاصة بهم وتحسين عقلياتهم.

كن دائما مسؤولا

القائد العظيم لا ينقل اللوم أو المسؤولية. وبدلاً من ذلك، فإنهم يأخذون زمام المبادرة ويتحملون نتيجة فشلهم - أو أي عضو في فريقهم. فهم لا يدّعون تحمل فشلهم في الأفعال والكلمات والعواقب فحسب، بل يدرسون الخطأ الذي حدث ويكتشفون كيف يمنعونه من الحدوث مرة أخرى. ويقارن هذا مع بعض القادة الذين يلومون الآخرين عندما يكون هناك فشل. ويشجع جيف القائد على تحمل مسؤولية الفشل والاحتفال بالفوز كفريق.

وقال ماير: "تتضمن النصيحة استخدام الصدق التام وإجراء حوار مفتوح مع فريقك الأساسي وجميع الموظفين. كن منفتحاً ومتواضعاً، واستمع أكثر مما تتحدث، وأنا أضمن أنك ستتعلم أكثر بكثير مما كنت تتوقع".

الجرأة هي الذهب

قد يعتقد البعض أن عدم التعرض لصدمات هو السلوك الأفضل للنجاة بسفينة القيادة، لكن هذا الأمر لم يسمع به المديرون التنفيذيون الذين يتمتعون بأفضل العقليات وحالات التدفق. إذ إنهم يعلمون أن هز القارب هو ما يجب عليك فعله - على الرغم من كونه مخيفاً.

تتغير عقلية القادة الحقيقية باستمرار، ويجربون أشياء جديدة، ويطلقون منتجات جديدة، ويتبعون أساليب جديدة. إذ تسمح لهم عقليتهم بمعرفة أنه، حتى لو فشلوا في مسعى أصغر، فسوف يتعلمون ويتقدمون في رحلتهم المهنية.

لذا كن جريئا. خذ هذه القفزة إلى المجهول، واغتنم الفرصة، وقد تكون أفضل شيء فعلته على الإطلاق.

الثروة تفضل المبدعين

قبل بضعة أجيال فقط، اعتدنا التفكير في الرؤساء التنفيذيين على أنهم رجال أعمال صارمون وأكثرهم تصميماً وانضباطاً. لكن العالم قد تغير - ولا يزال يتغير - بمعدل سريع.

وبصفتك رائد أعمال أو تنفيذياً، ستجد أن كونك مبدعاً سيخدمك بشكل أفضل في عالم اليوم واقتصادنا. على سبيل المثال، قد يطلق منافسك المنتج الذي حددته في العام المقبل، وقد يؤدي التطور التكنولوجي الجديد إلى جعل أحد أقسامك زائدة عن الحاجة، وقد يلقي الركود الذي يلوح في الأفق بمفتاح في خطط التوسع الخاصة بك.

كن أفضل من خلال الإبداع. واذهب مع التيار وانظر إلى أين تأخذك الأمواج. لا تعتمد على طريقة معينة لفعل الأشياء، ولا تخشى التغيير - تبنَّ طرقاً جديدة للتحسين والتقدم.