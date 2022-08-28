رئيس "جبل عمر" يكشف للعربية عن ديون الشركة بعد صفقة صندوق الإنماء

قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه بموجب الصفقة مع صندوق "الإنماء مكة العقاري" ستتراجع قيمة التزامات الشركة المالية بشكل كبير وستنخفض مستويات الدين في ميزانيتها العمومية.

وأضاف "بعد صفقة صندوق الإنماء العقاري نقترب من حجم ديون إلى الأصول 1 إلى 1، وسيتم إعلان الأرقام النهائية بعد تدقيقها ضمن ميزانية الربع الثالث"

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ولفت إلى أن مستويات السيولة ستتحسن بشكل كبير، بالتزامن مع تحرير تدفقات نقدية بنحو 540 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيتم توظيفها على نحو أمثل وبما يحقق قيمة أكبر لصالح الشركة.

وأكد العمودي أن هذه الصفقة تكتسب زخماً كبيراً كونها المبادرة الأهم والأكبر ضمن برنامج تحسين هيكل رأسمال الشركة.

"هذا القرار يضع الشركة على المسار الصحيح نحو آفاق أوسع من النمو المستدام مستقبلاً، وأعتقد أنه توفير التمويل اللازم للمرحلة 2 و3 من المشروع، ونتوقع في الربع الأول من 2023 أن نحتفل بانتهاء المرحلتين 2 و3"، بحسب العمودي.

وفيما يتعلق بتمويل المرحلة الرابعة قال العمودي "سنوفر التمويل اللازم لجاهزية جميع المراحل المهمة، وأعتقد أنه لا توجد أي مقترحات بتمويل أو ضمانات حكومية على الطاولة، ونعمل على توفير التمويل من خلال بدائل ذاتية للشركة".

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير قد وافقت في اجتماعها يوم الخميس 25 أغسطس على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.30 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، الجمعية العمومية أقرت توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال، إلى 11.54 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم من 929.4 مليون سهم إلى 1.15 مليار سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة 24.22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0.442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.