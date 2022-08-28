ضحية جديدة لنقص الدولار في مصر.. مشروعات الطاقة الشمسية "مهددة"

قالت جمعية تنمية الطاقة في مصر "سيدا"، إن حالة من القلق تسود المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا أو محولات التيار والكابلات ولوازم إنشاء المحطات والسخانات الشمسية.

وأبدت الجمعية تخوفها الشديد من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتأثيرها على صعوبة فتح الاعتمادات المستندية.

مادة اعلانية

وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات من أجل استكمال المشاريع المسندة للشركات أو تلك المزمع تسليمها قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال العضو المنتدب لشركة كايرو سولار عضو جمعية "سيدا"، حاتم توفيق، إن المشاريع الطاقة الشمسية قيد التطوير تتراوح قدرتها بين 30 إلى 40 ميغاوات، والتي قد توفر نحو 400 مليون دولار سنويا إذا استخدمت في توليد الطاقة عن الفرص البديلة.

وذكر توفيق أنه يمكن تسييل الغاز وتصديره، في مقابل ذلك نعوضه بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية.

ويرى أن التشريعات المنظمة للسوق متاحة وموجودة، مشيرا إلى إلغاء زيادة الجمارك التي تم فرضها على ألواح الطاقة الشمسية لتنخفض من 5% إلى 2%.

وكشف توفيق أن المشكلة الرئيسية لمستثمري الطاقة الشمسية في مصر تتمثل في تدبير العملة وفتح الاعتمادات المستندية لتنظيم الاستيراد.

ولفت إلى توقف مشروعات كثيرة نتيجة أن هناك أولوية للمستلزمات الرئيسية في الاقتصاد، مبينا أن مصانع إنتاج الخلايا الشمسية في مصر لا تنتج شيئا حاليا.

وبين توفيق أن 99.9% من عمل المصانع في مصر يعتمد على الاستيراد ويقتصر على التجميع.

وذكر أن العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية انخفض خلال الفترة الأخيرة، بالتالي انخفض اهتمام المستثمرين للدخول في القطاع.