تراجع تحويلات الوافدين في السعودية 7.3% إلى 11.6 مليار ريال يوليو الماضي

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 11.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، منخفضة 7.3% عن مستواها في شهر يوليو 2021، حيث كانت 12.5 مليار ريال.

وعلى مستوى شهري، سجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة انخفاضا بنسبة 12%، حيث كانت في يونيو 2022، نحو 13.2 مليار ريال.

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وفي سياق متصل، ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في يوليو 2022، بنسبة 49% إلى 6.15 مليار ريال، مقابل 4.13 مليار ريال، في يوليو 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 8.8%، حيث كانت في شهر يونيو 2022، نحو 6.74 مليار ريال.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

كانت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، قد ارتفعت بنسبة 2.79% ما يعادل نحو 4.18 مليار ريال، في 2021، لتصل إلى 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار)، مقابل 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) قيمتها في 2020.

وسجلت قيمة التحويلات خلال 2021، أعلى قيمة لها منذ عام 2015 ما يعادل 6 سنوات، البالغة قيه 156.86 مليار ريال (41.83 مليار دولار).