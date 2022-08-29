تصريحات رئيس الفيدرالي تدفع الذهب لأدنى مستوى في شهر

انخفض الذهب لليوم الثاني على التوالي بعد أن تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية قريباً، مما يشير بدلاً من ذلك إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وستظل مرتفعة للقضاء على التضخم.

وتراجعت السبائك إلى أدنى مستوى في شهر وتتجه نحو الانخفاض الشهري الخامس، وهو أطول سلسلة خسائر خلال 4 سنوات، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما أدى إلى إضعاف جاذبية المعدن. كما أثر الدولار القوي على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

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وقال باول يوم الجمعة في تصريحات في منتدى السياسة السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت. السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكرر أن "زيادة كبيرة بشكل غير عادي في سعر الإقراض القياسي قد تكون مناسبة عندما يجتمع المسؤولون الشهر المقبل، قائلاً إن القرار سيعتمد على "مجمل البيانات الواردة والتطور في التوقعات".

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في شركة تجارة السبائك جورديان غولد أستراليا، جون فيني: "يجب أن يكون هذا هو الخطاب الأكثر تشدداً من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت ما". "على الرغم من أن الذهب يتعرض لضغوط من قوة الدولار الأميركي في الوقت الحالي، فإن أي زيادة محتملة في التقلبات في سوق الأسهم الأميركية، يمكن أن تجتذب المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن".

وفي غضون ذلك، استهدفت السناتور إليزابيث وارن خطة لعبة مكافحة التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد، قائلة إنها قلقة من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، مضيفة أنها لا تعتقد أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تحتوي على ضغوط الأسعار الحالية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 1725.52 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو، وتم تداوله عند 1725.81 دولاراً أميركياً اعتباراً من الساعة 9:39 صباحاً في سنغافورة. ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.5% بعد أن ارتفع بمقدار مماثل في الجلسة السابقة. فيما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما تقدم البلاديوم.