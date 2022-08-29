لماذا فشل الاكتتاب العام لنادي غزل المحلة في مصر؟

قال رئيس شركة برايم القابضة، محمد ماهر، إن اكتتاب شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، لم يكن في أسهم قائمة ولكن في زيادة رأس المال للشركة، وبهذه الطريقة كان هو الأول من نوعه بغض النظر عن أنه أول اكتتاب لنادٍ رياضي.

وأضاف رئيس شركة برايم القابضة مدير الطرح، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الشركة ليس لها قوائم مالية سابقة وذلك بالتوافق مع قرار لهيئة الرقابة المالية الذي يسمح بإدراج شركات تأسست حديثاً بشروط خاصة أصعب من شروط القيد العادية.

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وأوضح ماهر، أن شروط القيد العادية تشترط أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لأكثر من سنتين، وأن يكون رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه وعدد مساهمين لا يتخطى 300 مساهم، لكن في حالة اكتتاب غزل المحلة فإن رأس المال يكون 200 مليون جنيه وعدد مساهمين لا يقل عن ألف مساهم.

وقال رئيس شركة برايم القابضة، إن تلك الصعوبات واجهت الاكتتاب لا سيما أن الشركة ليس لديها قوائم مالية ورأسمالها من خلال الاكتتاب الخاص بلغ 102 مليون جنيه، وكان المستهدف جمع 98 مليون جنيه للوصول إلى 200 مليون جنيه.

وأضاف محمد ماهر أن التوقعات كانت تشير إلى تغطية الاكتتاب من جماهير نادي المحلة لكن الأعداد والمبالغ القادمة من مشجعي المحلة كانت محدودة جدا، ولذلك تم مد الاكتتاب والاتجاه للمؤسسات واكتتبت بنحو 22 مليون جنيه، وبذلك لم يتم الحصول على الحجم الكافي من الأموال اللازمة للاكتتاب.

وأوضح رئيس برايم، أن الشركة أصبح أمامها خيارين الأول السعي إلى تعديل السنة المالية ليكون مرور سنتين ماليتين في منتصف العام القادم ويتم القيد حينئذ بالشروط العادية، والقيد لن يتوقف، لكنه سيؤجل لحين مرور سنتين ماليتين، والخيار الثاني هو السعي لإيجاد مستثمر رئيسي أو عدة مستثمرين بنسبة مساهمة تزيد عن 10% لكل مستثمر لاستكمال الجزء المتبقي والبالغ نحو 75 مليون جنيه، وبذلك سيكون الحد الأقصى لقيد الشركة في منتصف 2023، نظراً لأن الشروط الصعبة أجلت القيد لعدة أشهر.

وأوضح أن رد الأموال سيكون حسب اختيار المساهم المكتتب، فيما قرر عدد من المستثمرين البقاء وعدم استرداد الأموال لا سيما المؤسسات الكبرى.

وأضاف محمد ماهر، أن الاكتتاب جمع نحو 19 مليون جنيه تبقى منها 17 مليون جنيه منها نحو 15 مليون جنيه لمستثمرين سوق يستمرون مع بقاء نحو 300 مساهم لديهم ولاء للنادي وهو ما يتوافق مع شروط القيد العادي.

يذكر أن اكتتاب شركة "غزل المحلة لكرة القدم" فشل في الإدراج بالبورصة المصرية بعد تغطية الطرح العام للشركة بنسبة 18% فقط من المستهدف.

وبلغ إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة عدد 17.61 مليون سهم من أصل 98 مليون سهم مطروحة للاكتتاب بسعر 1.02 جنيه للسهم.

وكان من المنتظر أن يكون "غزل المحلة" المُلقب بـ"زعيم الفلاحين" هو أول نادٍ يدرج في البورصة في الشرق الأوسط.

وقالت البورصة المصرية في وقت سابق، إنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب، يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال 7 أيام عمل.